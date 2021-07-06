Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию увеличился на 28,9% в первой половине 2021 года – Таможня – Бизнес и экономика

Москва, 6 июля. Федеральная таможенная служба России сообщила во вторник, что импорт товаров из стран, не входящих в Содружество Независимых Государств, в Россию в период с января по июнь 2021 года вырос на 28,9% в годовом исчислении до 121,55 миллиарда долларов.

В то же время импорт вырос на 28,6% в годовом исчислении, но упал на 0,7% в месячном исчислении в июне 2021 года и составил 21,32 миллиарда долларов, согласно данным таможни.

Согласно статистике, импорт техники в июне снизился на 1,8% до 11,21 миллиарда долларов. Импорт химической продукции упал на 3,6% до 3,92 миллиарда долларов. Импорт продуктов питания и сырья для его производства снизился на 0,6% и составил 2,23 миллиарда долларов. Импорт текстиля и обуви вырос на 14,7% до 1,17 миллиарда долларов.

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В сегменте импорта техники закупки снизились на 32,1% для самолетов, 28,9% для железнодорожных локомотивов и 1,4% для автотранспортных средств. В то же время импортные закупки судов и плавсредств увеличились вдвое: инструменты и оптические устройства на 8,4%, электрооборудование на 3,5% и механическое оборудование на 0,4%.

Импорт текстиля и обуви показал рост закупок обуви на 42,9%, текстильной одежды на 18,8%, химической пряжи на 14,7%, хлопка на 13,8%, текстильных материалов на 11,3% и трикотажа на 4,3%. В то же время импорт готовых текстильных материалов снизился на 8,5%, текстильных тканей на 0,9% и химических волокон на 0,4%.

В июне импорт овощей сократился на 38,7%, молочных продуктов на 22,2%, зерновых на 21,9%, сахара на 15,7%, рыбы на 10,2% и безалкогольных и крепких напитков на 3,6%. Между тем, импорт растительных масел увеличился на 44,8%, мяса и его производных на 12,4%, табака на 3,9% и фруктов и орехов в пищевой группе на 2,1%.

В химическом секторе импорт товаров органической и неорганической химии вырос на 10,5%, мыла и промышленных моющих средств – на 1,1%, а парфюмерии и косметики – на 0,7%. Снижение составило 13% для фармацевтических препаратов и 4,5% для полимеров и резины.