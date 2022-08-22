Имран Хан, бывший пакистанский лидер, обвинен в соответствии с Законом о терроризме.

Прокомментируйте эту историю Приостановка

ИСЛАМАБАД, Пакистан. Имран Хан, бывший премьер-министр Пакистана, был обвинен в соответствии с законом страны о борьбе с терроризмом, что является последней главой напряженной борьбы за власть с нынешним пакистанским правительством с тех пор. свергнуть его. Воскресный шаг был предпринят на следующий день после того, как Хан выступил перед толпой и раскритиковал высших должностных лиц полиции и судью за арест своего начальника штаба. Полиция заявила в обвинительном заключении, что Хан угрожал чиновникам.

«То, как Имран Хан произнес свою речь, и угрозы, которые он сделал, вызвали страх и ужас среди полиции, судебных органов и широкой общественности и нанесли ущерб спокойствию в стране», — говорится в отчете.

С тех пор, как Хана отстранили от власти в апреле, он так и сделал. Организованные шумные посиделки критика правительства. Бывшая звезда крикета сохранила свою сильную политическую базу и Набрал силу на местных выборах. Напротив, премьер-министр Шахбаз Шариф, сменивший Хана, не добился больших успехов в борьбе с ужасным экономическим кризисом, вызвавшим стремительный рост потребительских цен.

Хану придется «предстать перед законом, чтобы угрожать и оскорблять судей и сотрудников полиции. Эти наглые акты запугивания несут ответственность за разжигание экстремизма в обществе», — заявила министр внутренних дел Рана Саналла. чирикать рано в понедельник.

Через несколько часов после того, как распространились новости об обвинении, сотни сторонников Хана собрались возле его резиденции в столице Исламабаде, пытаясь предотвратить его арест.

«Арест Имрана Хана является для нас «красной чертой». Если эту черту пересечь, это приведет к чему-то очень плохому, нехорошему для народа и страны», — сказал Мурад Саид, высокопоставленный чиновник Техрик- Партия e-Insaf, которую возглавляет Хан. READ Кто такая Лиз Трасс, кандидат на пост следующего премьер-министра Великобритании? | Новости Бориса Джонсона

«Мы хотим оставаться в рамках конституции, но люди очень расстроены и возмущены», — сказал он, предупредив, что народные волнения могут «разрушить» существующее правительство.

Саид и другие партийные лидеры пригласили еще тысячи людей приехать в Исламабад и «защитить своего лидера».

Он был начальником штаба хана Шахбаза Гиля. Арестован в начале этого месяца После того, как он сделал комментарии в ток-шоу, которое правительство сочло «антивоенным». Хан утверждает, что Гилла пытали в тюрьме, но правительство отрицает это утверждение.

Хан и его партия уже Столкнитесь с частичной блокировкой медиа. Власти запретили прямую трансляцию его выступлений, а также запретили новостной канал, на котором Гилл делал свои комментарии. Два ведущих новостей, связанных с одним и тем же каналом, бежали из страны после сообщений о преследовании со стороны правительства.

Хан был отстранен от должности в апреле после вотума недоверия в парламенте после неоднократных задержек.

Он пришел к власти в 2018 году, пообещав построить «новый Пакистан» — исламское государство всеобщего благосостояния, основанное на возможностях, справедливости и независимости обедневшей нации с мусульманским большинством населения в 220 миллионов человек.

Но он изо всех сил пытался управлять экономикой на фоне безудержной инфляции и растущего внешнего долга. Он также столкнулся с военным руководством страны и потерял политических союзников, которые постепенно набирали достаточную поддержку, чтобы бросить ему вызов и обвинили его в том, что он чуть не обанкротил Пакистан.

Хан стал первым лидером, которому был объявлен импичмент путем законного голосования с момента основания Пакистана в 1947 году. Срок полномочий предыдущих премьер-министров был прекращен либо в результате военного переворота, либо в какой-либо другой форме незаконного вмешательства. READ Сара Эверард: на лондонскую полицию оказывают давление из-за протеста