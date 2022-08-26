Имран Хан похвалил социальные сети в интервью российскому новостному каналу

Председатель PTI и бывший премьер-министр Имран Хан высоко оценил важную роль социальных сетей в интервью российскому государственному новостному каналу. РТ.

На фоне переговоров, посвященных последним политическим событиям в Пакистане и обвинениям в терроризме, выдвинутым Имрану Хану, бывший премьер-министр заявил, что правительство «запаниковало». Имран Хан сказал, что нынешнее правительство «запутано» тем, что PTI победит на всеобщих выборах, поэтому правительство принимает меры (запрет освещения в СМИ, пытки Шахбаза Гиля, дело Имрана Хана о терроризме), чтобы «запугать» PTI.

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Затем разговор зашел об отсутствии Имрана Хана в эфире, а бывшего премьер-министра спросили, нужно ли ему вообще появляться на телевидении, поскольку он широко представлен в социальных сетях, и только в Твиттере у него 17,6 миллиона подписчиков.

В ответ Имран Хан сказал, что очень сложно бороться с социальными сетями, и они [the incumbent government] Я старался.

«В панике они принимают эти нелепые фашистские меры, но это не выход», — сказал Имран Хан.

«Они не могут предотвратить рост популярности партии, даже если они подавляют СМИ. Бывший премьер-министр добавил: «Социальные сети — это то, что они не могут подавлять в течение длительного времени».

«Они не могут остановить социальные сети. Они даже пытались замедлить YouTube, но закрытие социальных сетей не будет таким простым для этого фашистского правительства», — Имран Хан в RT_compic.twitter.com/8Dz5vDQDQd — Мурад Саид (@MuradSaeedPTI) 25 августа 2022 г.

Сильное присутствие Имрана Хана в социальных сетях

Нынешнее правительство приняло жесткие меры против освещения в СМИ деятельности PTI и ее руководителя. Несколько раз митинги Имрана Хана не транслировались по телевидению.

Недавно Управление по регулированию электронных СМИ Пакистана (PEMRA) наложило запрет на прямую трансляцию проповедей Имрана Хана с немедленным вступлением в силу после того, как бывший премьер-министр раскритиковал полицию и другие государственные учреждения в своем выступлении в столице Исламабаде в субботу.

PEMRA обвинила Хана в «безосновательных обвинениях» и «распространении ненависти» в адрес «государственных учреждений и должностных лиц». Перед этим были приостановлены некоторые популярные пакистанские новостные каналы.

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Однако в разгар подавления СМИ социальные сети сыграли огромную роль в донесении послания Имрана Хана до людей, когда пользователи загружали видео и делились прямыми трансляциями с собраний, которые он организует. Аудитория канала ARY News на Youtube увеличилась, несмотря на то, что канал прекратил вещание. Подразделение социальных сетей PTI очень активно предоставляло своевременные обновления и разработки.