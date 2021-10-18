Имтиаз Али, посол Российского кинофестиваля в Индии

Режиссер и продюсер Имтиаз Али назначен послом Российского кинофестиваля в Индии.

В рамках фестиваля с 16 октября по 27 ноября индийскому зрителю на канале Disney + Hotstar будут показаны десять выдающихся российских фильмов разного жанра.

Али сказал, что фестиваль послужит платформой для многих будущих фильмов сотрудничества между Индией и Россией.

«Россию и Индию связывают давние культурные связи. Кинозвезды, такие как Радж Капур и Митхун Чакраборти, были очень популярны в России, и в то же время русская музыка и кино были частью популярной культуры Индии.

«Я приглашаю всех индийских зрителей забрать их, начиная с 16 октября, и поработать в кинематографе между двумя великими культурами», – сказал режиссер, известный по таким фильмам, как «Love Aaj Kal», «Jab We Met» и «Rockstar». Об этом говорится в заявлении Тамаши.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что Российский кинофестиваль – один из самых эффективных способов продвижения местного контента за рубежом.

«Международная аудитория проявляет интерес к российским фильмам и анимации. Фестиваль поможет укрепить существующие связи между киноиндустриями и обменяться идеями». Россия и Индия уже сотрудничают в области кинематографии через страны БРИКС. Уверен, что благодаря удобному формату фестиваля в Интернете мы сможем расширить аудиторию российских проектов и привлечь новых зрителей ».

Сарфраз Алам, директор фестиваля Российского кинофестиваля, заявил, что в будущем они намерены регулярно привозить фильмы из России в Индию.

«Российские фильмы предлагают всевозможные настроения и жанры и охватывают широкий спектр историй, которые могут быть связаны с каждым. Поскольку индийские зрители сейчас смотрят больше международного контента, этот кинофестиваль предлагает им новую форму контента для изучения и наслаждения», – сказал ученый. сказал.

Представитель Disney + Hotstar сказал, что они рады представить публике российские фильмы на своей платформе.

«Наше стремление состоит в том, чтобы предоставить зрителям высококачественные развлекательные возможности таким образом, чтобы они могли погрузиться в истории, которые они хотят видеть», – сказал представитель. На фестиваль привозят известные и популярные российские романтические и комедийно-драматические фильмы, такие как «Лед», «На грани», «Скажи ей», «Доктор Лиза», «Родственники» и «Другая женщина!». и “Jetlag”, среди прочего, который будет показан с английскими субтитрами.

Первый российский кинофестиваль онлайн в Индии организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино, Комитета по туризму города Москвы, Discover Moscow, Россотрудничества и при поддержке Kartina Entertainment.

Фестиваль стартовал в 2020 году и уже успешно прошел в 14 странах, его посетили более 200 тысяч зрителей.

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