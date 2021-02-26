Инвестиции в арктические инициативы служат национальным интересам США

Масштаб, широта и глубина продолжающегося сотрудничества в области арктической науки, экономических усилий, проблем коренных народов, военного сотрудничества и деятельности, связанной с управлением, вызывают зависть у многих во всем мире – и мы хотим, чтобы это продолжалось. Вот почему инвестирование в арктические инициативы должно быть главным приоритетом для США и администрации Байдена.

Возможности открытия Арктики – с точки зрения уменьшения площади морского и морского льда – являются стимулом как для арктических, так и для неполярных стран, стремиться к легкому доступу к добыче полезных ископаемых, добыче морских организмов, осуществлению морских перевозок, развитому туризму, и суверенное влияние проекта. Уменьшение арктического льда обостряет конкуренцию между национальными державами.

Россия

Россия – полярная страна, которая разделяет с Соединенными Штатами важный водный путь и способна проецировать силу в Арктику и через нее. Российская Федерация обновила бывшие советские базы в Арктике и построила дополнительные базы. А имея преобладающее количество ледоколов, Россия может запускать надводные силы одновременно в нескольких направлениях.

Принятие оборонных решений и планирование на российском национальном уровне в лучшем случае неоднозначны, и военное преимущество России в Арктике должно сочетаться с решимостью и силой, поскольку Кремль не считает Америку слабой в нашей приверженности Арктике. Обеим странам было бы выгодно предотвратить возникновение конфликтов на общих морских территориях между США и Россией.

Китай

Между тем, стоит также отметить сильное влияние Китайской Народной Республики за счет использования своей экономической мощи для увеличения охвата через Арктику.

Китай работает над нормализацией арктического присутствия за счет национальных ледоколов, получения доступа к портам и продвижения интересов горнодобывающей промышленности. Не является необоснованным то, что Китай может когда-нибудь (и, возможно, раньше, чем мы могли ожидать) принять больше мер по добыче полезных ископаемых ближе к Арктической морской экономической зоне (ИЭЗ) США, чем хотелось бы, особенно на основе опыта Китая в области охраны окружающей среды.

Обеспечение усиленной защиты морской среды в Арктике, в американской Арктике и в Арктическом бассейне следует рассматривать как национальный приоритет.

В национальных интересах Соединенных Штатов также найти способ развязать общие подходы Москвы и Пекина к арктическому региону. Это возможно благодаря дипломатическому сближению, которое не оправдывает и не поощряет плохие и зачастую вредные действия России. Такое сближение должно основываться на осознании того, что между Москвой и Вашингтоном, округ Колумбия, существует ряд общих интересов в Арктике, особенно с учетом того, что США и Россия являются соседями Арктики.

Роль береговой охраны США

Приоритетной задачей должно быть повышение способности береговой охраны США обеспечивать безопасность и защиту исключительной экономической зоны военно-морского флота США в Арктике и обеспечение береговой охраны США средствами для решения этой жизненно важной проблемы национальных интересов.

На фоне одного из самых сложных оперативных и сложных геостратегических театров на планете Береговая охрана решает, казалось бы, легкую задачу по проведению поисково-спасательных операций и операций по реагированию на стихийные бедствия, а также обеспечению правопорядка и поддержке гражданских властей.

USCG необходимо продемонстрировать устойчивую силу в ледяных регионах Арктики Соединенных Штатов, а также в других международных арктических водах. Лицензирование шести человек и настройка одного Polar Security Cutter (PSC) стали значительным достижением, и мы надеемся, что в ближайшее время появятся новые средства для финансирования большего количества ледоколов, поскольку их мощность намного меньше, чем требуется.

Существует реальная необходимость в усилении арктического военно-морского потенциала береговой охраны США для защиты национальных интересов Соединенных Штатов в нашей исключительной экономической зоне в Арктике. Это дополняет необходимость усиления мер, которые помогают USCG и другим лицам, принимающим ответные меры в Арктическом кризисе, лучше справляться с последствиями стихийных бедствий.

Этот регион более чем когда-либо уязвим для меняющейся окружающей среды и усиливающейся интенсивности штормов, прибрежных наводнений, таяния вечной мерзлоты и эрозии. Эти проблемы затрагивают наши высшие национальные интересы в Арктике: граждан Америки, живущих в сложном, но жизненно важном регионе.

Следует рассмотреть вопрос о развитии или укреплении инфраструктуры в Арктике или вблизи нее на Аляске для обслуживания экспедиционной миссии, которая обеспечивает доступный и материально-технический уровень ремонта для поддержки береговой охраны США и других вооруженных сил, действующих в этом районе. Создание исследовательских объектов безопасности и реагирования на кризисы в таких местах, как Кадьяк, Датч-Харбор или Ном, может предоставить ледоколы и другие суда, предназначенные для Арктики, и является важным третьим вариантом между ремонтом в море или возвращением в внутренние порты на континентальной части США.

Американские интересы многомерны

Лица, принимающие решения в США, должны рассматривать интересы Америки в Арктике как многомерные. Они включают меры по повышению устойчивости проживающих там американских граждан, а также меры, способствующие экономическому развитию, имеющему решающее значение для обеспечения лучшего будущего и повышения уровня жизни в регионе. Это также включает в себя способность с научной точки зрения понять область, претерпевающую быстрые изменения, и необходимость защиты и сохранения экологически уязвимой области.

Меры должны предоставить средства для обеспечения и защиты национальных интересов США, которые начинаются с Аляски и включают панорамный вид на Арктику. Это состоит из необходимости поддерживать возможности полевой обороны и действий с союзниками и партнерами США, которые поддерживают мирное развитие в Арктике.

Официальный лозунг Аляски «Север в будущее» остается актуальным как никогда, и важность Арктики будет продолжать расти. Совершенно необходимо, чтобы лица, принимающие решения, установили приоритеты и предоставили средства для понимания и создания безопасного, надежного, надежного и жизнеспособного арктического региона, поскольку такие меры отвечают национальным интересам Соединенных Штатов.

Эта колонка не обязательно отражает мнение Управления по национальным делам или его владельцев.

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Информация об авторе

Рэнди “Черч” КиГенерал-майор Ганн, ВВС США (в отставке), является исполнительным директором Арктического информационно-просветительского центра Университета Аляски в Анкоридже и комиссаром Комитета арктических исследований США.