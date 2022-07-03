Инвестиции в умы Украины жизненно важны для послевоенного процветания страны

В недавнем пакете американской военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов не было ни слова о поддержке научных исследований, высшего образования или высокотехнологичных промышленных инноваций в Украине. Однако эти сферы очень важны, если Украина хочет быть устойчивой, суверенной и независимой страной.

За последние 30 лет Украина стала свидетелем массовой утечки молодых, талантливых и динамичных исследователей, студентов и научных новаторов в самые привлекательные и прибыльные лаборатории и отрасли в Европе, Азии и Северной Америке. Эта потеря была значительно усугублена нынешним российским вторжением в страну. Несмотря на широкомасштабные попытки трудоустройства украинских беженцев за границей, можно предположить, что многие из них никогда не вернутся на родину.

Достаточно взглянуть на роль украинского ИТ-сектора в военное время, чтобы понять, почему передовые научные исследования, образование и высокотехнологичное предпринимательство так важны для военной и экономической безопасности страны. С момента начала боевых действий чуть более четырех месяцев назад молодые украинские кибервоины ошеломительно опровергли ожидания, что военные хакеры и российские преступники (которые могут быть одними из них) уничтожат Украину с помощью кибервойны.

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Украинская наука идет гораздо глубже киберзащиты. В материаловедении, физике, математическом моделировании, инженерии и во многих других областях передовые научные исследования в Украине оказали огромное влияние не только на международные научные публикации, но и на мир технологий и торговли.

Важно отметить, что сила украинской науки и техники не ограничивается гражданской сферой и исторически была тесно связана с оборонным производством. Знаменитый Институт электросварки им. Паттона в Киеве не только проводил новаторские исследования в области металлургии и сварки; Он также был крупным производителем советских танков, а также специальных металлов для подводных лодок и самолетов. Украина также должна осваивать новые направления в науках о жизни, отчасти для исследования биологических контрмер, а также для предотвращения распространения болезней среди сельскохозяйственных животных.

Необходима масштабная реструктуризация, чтобы максимально использовать технический потенциал Украины. Как и другие страны бывшего советского блока, Украина унаследовала нисходящую, бюрократическую и неэффективную российскую исследовательскую систему. Концепция современного исследовательского университета, который сочетает в себе передовые исследования и образование на всех уровнях и способствует технологическим инновациям через связи с промышленностью, до сих пор в значительной степени отсутствует в Украине. В связи с тридцатилетней утечкой мозгов в постсоветский период образование будущих поколений украинских ученых и инженеров теперь должно быть поставлено на первое место.

Другие постсоветские страны по-разному и в разной степени перестраивали свои исследовательские системы и системы высшего образования. Реформы в Украине набрали некоторый импульс после Революции достоинства 2014 года, но прогресс в большинстве областей остается медленным.

В этом свете радикальные разрушения в результате войны создают серьезные проблемы и большие возможности. По словам английского историка XVII века Томаса Фуллера, говоря словами музыки Mamas and Papas, «самый темный час ночи наступает перед рассветом».

События Центра Евразия

На данный момент в Программе гуманитарной помощи и реконструкции правительства США ничего не говорится о поддержке сектора науки и технологий в Украине. У USAID и других организаций есть много возможностей изменить ситуацию. Есть также много возможностей не только для неудачи из-за бездействия или отсутствия видения, но и для того, чтобы помощь США отстала от поддержки из других источников, таких как Европейский Союз.

Пора правительству США проснуться и осознать, что для того, чтобы Украина могла войти в современный мир экономики знаний, сейчас требуются действия. Еще до начала масштабной физической реконструкции или одновременно с ней необходимо срочно решать неотложный финансовый кризис в украинской науке, направляя краткосрочную поддержку, особенно тем молодым ученым, которые остаются в Украине. Также необходимо укрепить и реорганизовать украинские системы исследований, высшего образования и технологических инноваций, чтобы добиться успеха в мире экономической конкурентоспособности и глобального сотрудничества.

Сейчас есть идеальная возможность взглянуть на эти ключевые вопросы в новом свете и предпринять смелые шаги. Без такого обдумывания и планирования выбрасывание денег на проблему не будет иметь длительного эффекта. Как неофициально заметил высокопоставленный украинский член рабочей группы RESET-Украина: «Нам нужно изменить систему. Если вы вернетесь к старой системе, ничего не изменится».

Только готовность участвовать в существенных системных изменениях, которые поднимут украинские исследования, образование и инновации до стандартов и практик, аналогичных тем, которые существуют в Европе и других странах, вызовет доверие, необходимое для того, чтобы внешние спонсоры могли предоставить больший объем необходимого финансирования. чтобы иметь долгосрочное значение. Долгосрочное и устойчивое.

Гранты прямой помощи, поддержка украинских программ STEM, особенно в сфере высшего образования, и гранты для быстрого старта для украинских малых высокотехнологичных компаний по образцу программы исследований инноваций малого бизнеса США (SBIR) могут иметь большое значение, доллар за долларом, для обеспечения здоровья. Долгосрочная экономическая жизнеспособность независимой и суверенной Украины. Но эти усилия должны идти рука об руку с планом системных изменений, который работает для всех заинтересованных сторон в Украине.

Вот почему Национальные академии наук, инженерии и медицины США создали неофициальную рабочую группу под названием «Реконструкция инженерии, науки, образования и технологий» (RESET-Украина) для работы с нашими украинскими коллегами над рассмотрением передового опыта других стран в реорганизации национальных исследований. системы 21 века. Наша работа уже идет. Но такие усилия не могут полностью раскрыть свой потенциал, если они не сопровождаются четким обязательством, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов и других правительств поставить материальную помощь в этой области на первое место в повестке дня.

Герсон С. Шер — государственный служащий на пенсии и генеральный директор Фонда, чья сорокалетняя карьера включала ведущее научное сотрудничество со странами бывшего Советского Союза. Он является автором книги «От Пагуоша до Путина: критическая история американо-советского научного сотрудничества» (Блумингтон, издательство Университета Индианы, 2019 г.) и сопредседателем Национальной академии наук, инженерии и медицины США. RESET GROUP — Украина.

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Изображение: украинский флаг на экране ноутбука и двоичный код, отображаемый на экране. (Фотоиллюстрация Якуба Пожицкого/NurPhoto)