Инвесторы готовятся к волатильности, поскольку Запад пытается изолировать Россию от Swift

НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 26 фев (Рейтер) — В субботу инвесторы приготовились к более резким колебаниям цен на активы после того, как западные страны объявили о введении ряда жестких санкций в наказание России за ее вторжение в Украину, включая блокировку доступа некоторых банков к международной платежной системе SWIFT. . .

Новые меры, объявленные США, Великобританией, Европой и Канадой, также включают лимиты на международные резервы ЦБ РФ. Подвижки будут реализованы в ближайшие дни. Подробнее

Инвесторы опасаются, что Россия будет исключена из SWIFT, главной международной платежной сети мира, поскольку это нарушит мировую торговлю, нанесет ущерб интересам Запада, а также нанесет ущерб России. Подробнее

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«Это означает, что в понедельник на российском валютном рынке произойдет катастрофа», — заявил бывший замглавы ЦБ РФ Сергей Алекашенко. Я думаю, они перестанут торговать, и тогда курс закрепят на искусственном уровне, как в советское время.

Майкл Фарр, генеральный директор финансовой консалтинговой фирмы Farr, Miller & Washington LLC, сказал о влиянии на мировые рынки: «Это может быть сюрпризом, который не будет воспринят хорошо, если это означает замедление международной торговли».

Эта новость появилась через неделю после того, как опасения по поводу эскалации конфликта в Украине потрясли рынки по всему миру. Акции упали, а цены на нефть выросли, поскольку инвесторы бросились к золоту, доллару и другим активам-убежищам.

Многие из этих мер безопасности были, по крайней мере, частично отменены в четверг и пятницу, и фондовые рынки США выросли к закрытию на этой неделе. Подробнее

Недавние действия могут отправить рынки в очередное безумное путешествие, поскольку трейдеры оценивают последствия для мировой экономики, включая более высокие цены на сырьевые товары и потенциальную инфляцию. Война между Россией, одним из крупнейших в мире экспортеров сырья, и Украиной уже помогла поднять цены на нефть до самого высокого уровня с 2014 года.

S&P 500 упал на 8% с начала года из-за опасений по поводу геополитического конфликта и ястребиного присутствия Федеральной резервной системы.

Трейдер работает на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в Нью-Йорке, США, 18 февраля 2022 г. REUTERS/Брендан Макдермид

Эдвард Мойя, главный рыночный аналитик OANDA, сказал: «Многие трейдеры в некоторой степени убеждаются, что США и Европа не занимают ястребиную позицию. Это будет очень трудно понять, и это действительно вызовет много инвесторы… Восстановление, которое мы наблюдали, будет проверено во второй половине прошлой недели».

Мохамед Эль-Эриан, работающий по совместительству главным экономическим советником Allianz и главой Gramercy Fund Management, сказал, что исключение России из SWIFT «может нанести ущерб экономике страны», если это будет сделано комплексно.

«Неизбежно будут последствия и неудачи, в том числе усиление стагфляционного импульса для мировой экономики и повышение вероятности просроченной задолженности России перед западными компаниями и кредиторами», — сказал он в комментариях по электронной почте.

Этот шаг будет продолжать подпитывать спрос на золото, казначейские облигации и другие популярные направления для беспокойных инвесторов, сказал Том Мартин, старший портфельный менеджер Globalt Investments.

«Свифт будет болезненным, и рынки это поймут», — сказал он. «Что вы получите, так это постоянную волатильность, поскольку все участники будут корректировать свою толерантность к риску».

Инвесторы сказали, что российский рубль будет одной потенциальной потерей. На прошлой неделе российская валюта упала до исторического минимума по отношению к доллару США, хотя в пятницу она отыграла часть этих потерь.

«Поскольку центральный банк потенциально может столкнуться с серьезными ограничениями на валютные интервенции, рубль будет изо всех сил пытаться найти дно», — сказал Карл Чамота, главный рыночный стратег Corpay. «Никто не хочет ловить падающий нож».

Однако некоторые инвесторы заявили, что новые меры могут создать положительную динамику на рынках, поскольку западные силы не присоединились к войне.

«С финансовой точки зрения это ближе всего к объявлению войны, — сказал Росс Диллстон, американский адвокат и бывший банковский регулятор. — Это приведет к тому, что банки США и ЕС будут считать Россию радиоактивной, что, в свою очередь, приведет к серьезное препятствие для торговли с Россией».

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(Дополнительный отчет Дэвида Барбушиа, Иры Эосбашвили, Кэтрин Пелтон, Меган Дэвис, Сакиба Икбала Ахмеда и Мишель Прайс.) Под редакцией Баритуша Бансала, Лесли Адлер и Синтии Остерман

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