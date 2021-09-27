Инвесторы понимают результаты выборов в Германии

ЛОНДОН – Европейские акции должны вырасти в понедельник, поскольку результаты выборов в Германии показывают устранение основных рыночных рисков для инвесторов в регионе.

По данным IG, немецкий DAX поднимется на 107 пунктов до 15 527, британский FTSE 100 поднимется на 59 пунктов до 709, а французский CAC 40 поднимется на 43 пункта до 6675. В Германии предварительные результаты в понедельник утром показали, что левоцентристские социал-демократы получили наибольшую долю голосов – 25,8%. Правый блок Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз – получил 24,1% голосов.

Но переговоры по коалиции, которые могут начаться в понедельник, могут занять недели или даже месяцы. Наблюдатели рынка отмечают, что плохая работа крайне левой немецкой партии Die Linke означает, что о полностью левой коалиции в Бундестаге теперь не может быть и речи. Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank, сказал в исследовательской записке, что соглашение между SPD, D-Link и зелеными может «ослабить тенденцию роста из-за повышения налогов, последствий реформ и чрезмерного регулирования». В понедельник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с заявлением перед комитетом Европейского парламента, а британская оппозиционная Лейбористская партия возобновит свою ежегодную конференцию в Брайтоне.

Выбор акций и инвестиционные тенденции от CNBC Pro: