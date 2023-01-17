Инвестор Nord Stream 2 покидает Россию

Wintershall Dea, один из основных европейских инвесторов газопровода «Северный поток — 2», заявил, что покинет Россию после критики в связи с продолжающейся в стране разведкой и добычей газа и нефти после Вторжение в Украину.

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, генеральный директор Wintershall Марио Махран заявил, что операции в России, где Wintershall получила почти пятую часть своей прибыли до налогообложения в прошлом финансовом году, спустя почти год после конфликта перестали быть «жизнеспособными».

Он сказал, что «агрессивная война России в Украине» разрушила возможности сотрудничества между Москвой и Европой, добавив, что действовать в стране стало сложнее.

Ссылаясь на «ограничения», наложенные российским правительством на деятельность западных компаний, а также на «внешнее вмешательство в деятельность нашего совместного предприятия», Мехран сказала, что ее российский бизнес оказался в условиях «экономической экспроприации».

Объявление Wintershall Dea было сделано через несколько минут после того, как материнская компания BASF, крупнейшая в мире химическая компания по выручке, объявила о Он объявил о списании 7,3 млрд евро. Во многом из-за деконсолидации российских актов Wintershall Dea.

Это привело к тому, что BASF, который в прошлом году предупредил, что он «навсегда» сократит свой размер в Европе, получил чистый убыток в размере 1,4 миллиарда евро в 2022 году по сравнению с чистой прибылью в размере 5,5 миллиарда евро годом ранее.

В BASF также отметили, что Кремль взял на себя контроль над проектами Wintershall по разведке газа, и заявили, что решение о выходе из бизнеса в России было принято из-за «утраты эффективного влияния».

Wintershall имеет три совместных предприятия с «Газпромом» в России, в том числе в Западной Сибири. Именно эти совместные предприятия привлекли внимание немецких СМИ к Wintershall и BASF, которые поставили под сомнение возможность использования «Газпромом» газового конденсата, произведенного на российских предприятиях Wintershall, для производства авиакеросина. Wintershall отрицает, что его газообразные продукты использовались для заправки российских самолетов.

Миноритарным акционером Wintershall Dea является лондонская инвестиционная группа LetterOne, которой когда-то управлял российский миллиардер. Майкл Фридман До прошлого года, когда он ушел в отставку из-за санкций.

В прошлом году BASF заявил, что прекратил консолидацию доходов, полученных от российского бизнеса Wintershall. Это означает, что, хотя операции будут продолжаться, платежи в Россию и из России были остановлены, и она не будет продолжать проекты в стране.