Индекс деловой активности в производственном секторе России в феврале вырос до 51,5 – Бизнес и экономика

Москва, 1 марта. / ТАСС /. В понедельник аналитик IHS Markit сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе России (IHS Markit) – однозначный сводный снимок показателей промышленной экономики страны – вырос до 51,5 пункта в феврале 2021 года с 50,9 пункта в январе 2020 года.

«Вкладом в общее расширение явилось более быстрое увеличение производства», – говорится в отчете. <...> В середине первой четверти. Сильное восстановление было самым резким с августа прошлого года и во многом связано с высоким спросом “.

«Российские производители продолжали сигнализировать о многообещающем начале 2021 года, поскольку операционные условия улучшаются второй месяц подряд. Рост производства и новый спрос ускорились, несмотря на сложные условия внешнего спроса. И снова сбои в цепочке поставок были заметно увеличены. были максимальными с мая 2020 года. Нехватка поставщиков и более высокие транспортные расходы привели к значительному увеличению производственных цен. Тем не менее, компании смогли отреагировать самым быстрым шестилетним увеличением комиссионных. Деловое доверие также укрепилось в отношении предстоящего года. Наш текущий прогноз «Промышленное производство вырастет на 4,1% в 2021 году, поскольку сектор стремится оправиться от спада, наблюдавшегося в 2020 году», – прокомментировал отчет экономист IHS Markit Сиан Джонс, который собирает данные об индексе деловой активности в производственной сфере в России.

Значение PMI выше 50 указывает на рост деловой активности, а значение ниже указанного уровня указывает на замедление.