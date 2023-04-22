Индийская бизнес-делегация посещает Россию для изучения экспорта сельскохозяйственной продукции

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Индийская торговая делегация посетит Россию 24-27 апреля, сообщила в пятницу Индийская ассоциация экспортеров, что станет еще одним признаком расширения двусторонних торговых связей, поскольку Москва все больше поворачивается на восток в ответ на западные санкции. На украинской войне.

Это заявление было сделано после визита министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова в Дели в начале этой недели, в ходе которого обсуждались вопросы подписания Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) в ближайшем будущем.

Сактхивель, президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO), сказал, что «делегация из 50 человек встретится с покупателями в Москве и Санкт-Петербурге», добавив, что они стремятся увеличить индийский экспорт в Россию до 5 миллиардов долларов в текущем финансовом году. ситуация. год, начиная с этого месяца.

Чиновник сказал, что экспортеры ожидают подписать сделки по продаже широкого спектра продуктов, включая чай, сахар, кофе, молочные продукты, мясо и морепродукты.

Ранее Москва отправила список из более чем 500 товаров для возможной поставки, включая детали для автомобилей, самолетов и поездов, поскольку западные санкции ограничивают возможности России поддерживать работу жизненно важных отраслей.

Индия не осудила открыто вторжение России в Украину в феврале 2022 года и призвала к диалогу для разрешения спора.

Импорт Индии из России увеличился более чем в четыре раза до 46,33 млрд долларов за последний финансовый год, в основном за счет нефти, в то время как экспорт упал примерно на 12% в годовом исчислении до 2,8 млрд долларов за 11 месяцев, закончившихся в феврале.

Экспортеры заявили, что продажи в Россию упали в основном из-за трудностей с оплатой, поскольку две страны все еще пытаются создать механизм торговых расчетов в местных валютах.

«Очень скоро мы можем ожидать, что этот механизм заработает», — говорится в сообщении органа экспортеров своим членам, добавив, что финансовые стимулы правительства в отношении экспорта будут распространяться и на экспорт в Россию в рамках механизма рублевого режима.

(Отчетность Маноджа Кумара) Монтаж Гарета Джонса

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