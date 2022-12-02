Индийская компания Reliance редко закупает российскую нафту, что увеличивает импорт мазута

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. (Рейтер) — India’s Reliance Industries (РЕЛИ.НС)Данные о торговых потоках от Refinitiv показали, что компания, управляющая крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в мире, покупает российское очищенное топливо, включая редкие закупки нафты, после того как некоторые западные покупатели прекратили импорт из России.

Западные санкции против России за ее вторжение в Украину привели к появлению редких торговых путей для российской нефти и нефтепродуктов, которые в основном продавались в страны Европы. Читать далее

Данные Refinitiv показали, что Индия импортировала около 410 000 тонн нафты, используемой в нефтехимической промышленности, в сентябре и октябре.

Данные показали, что около 150 тысяч тонн из этого количества «Релианс» получил из российских портов Усть-Луга, Туапсе и Новороссийск за последние два месяца.

Данные показали, что частный НПЗ не покупал российскую нафту в 2020 и 2021 годах. Данные показали, что его ежегодный импорт российской нафты ограничивался только одной партией за четыре года до 2019 года.

Данные показали, что танкер Panamax Okeroi шел в Индию с примерно 59 000 тонн российской нафты.

«Поскольку европейские страны закрывают Россию, им необходимо найти рынки сбыта нафты», — сказал трейдер из Индии, имея в виду российские компании.

Два азиатских трейдера нафты заявили, что российская нафта продается по низким ценам в такие страны, как Индия.

Увеличение импорта мазута

Два завода Reliance, которые вместе могут перерабатывать 1,4 миллиона баррелей нефти в день, стали крупным покупателем российской нефти после февральской военной операции Москвы на Украине.

Он также напрямую закупает мазут у стран, включая Ирак и Россию, для переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в западном индийском штате Гуджарат, чтобы увеличить маржу переработки.

Данные Refinitiv показали, что импорт мазута Reliance из России подскочил до рекордного уровня в три миллиона тонн с начала текущего финансового года в апреле по сравнению с примерно 1,6 миллионами за весь 2021/21 год.

Данные показали, что Reliance в декабре ожидает получить около 409 тыс. тонн мазута.

Reliance не ответила на электронные письма от Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

(Отчетность Мохи Нараяна) Под редакцией Нидхи Вермы и Кларенса Фернандеса

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