Индийская миссия в Москве по восстановлению энергетических отношений России

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) – Индия во вторник открыла энергетический офис, первый в своем роде в Москве, стремясь поставить инвестиции в энергетику в центр своих стратегических связей с Россией, поскольку оборонные сделки начали ослабевать.

В офисе, расположенном в знаменитой башне Юнион-Тауэр, находятся мощности пяти индийских государственных нефтяных и инжиниринговых компаний – ONGC Videsh, IndianOil, GAIL, Oil India Ltd и Engineers India Ltd – для обеспечения общего интерфейса для увеличения взаимных инвестиций в энергетический сектор. .

Офис, открытый министром нефти Таруном Капуром, совпадает с ухаживанием России за крупными индийскими нефтяными компаниями за участие в проекте Восток в Арктике и Нью-Дели в поисках покупателей для второго по величине нефтеперерабатывающего предприятия и розничного продавца топлива в Индии, Bharat Petroleum.

Можно сказать, что коммерческая жизнеспособность определяет шансы на успешную сделку в каждой ситуации.

Но в то время, когда Индия борется с высокими ценами на нефть и работает над созданием экономики, основанной на газе, тесные связи с Россией, тяжеловесом группы ОПЕК плюс и одним из крупнейших производителей газа в мире, имеют стратегические преимущества. Во-первых, он предоставляет Индии альтернативу снижению зависимости от поставщиков из Западной Азии. Во-вторых, это увеличивает влияние Индии на других производителей как третьего по величине потребителя нефти в мире.

«Идея открытия Энергетического офиса возникла у министра нефти Дармендры Прадхана, когда он находился в России примерно во время визита премьер-министра (Нарендры Моди) в сентябре 2019 года во Владивосток в качестве главного гостя Восточного экономического форума», – Посольство заявило TOI, попросив не называть ее имя.

Дипломат сказал, что индийские компании хотят смотреть не только на инвестиции в российские месторождения, но и на возможности в области технологий, проектирования и эксплуатации, чтобы открыть двери для совместных инвестиций.

Отношения в сфере энергетики по-прежнему ограничивались индийскими компаниями, инвестировавшими около 15 миллиардов долларов в несколько российских нефтяных месторождений и сделкой по СПГ с «Газпромом». Российские инвестиции в Индию стабильны в консорциуме, возглавляемом «Роснефтью», который покупает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ Essar в Гуджарате) за 13 миллиардов долларов. Дипломат сказал, что Индия хочет расширить кругозор и придать динамизм таким инвестициям.

Именно саммит во Владивостоке, который Моди провел с президентом России Владимиром Путиным, определил новый путь, приняв пятилетнюю дорожную карту по созданию «Энергетического коридора на Дальнем Востоке».

В то время как сотрудничество в ядерной области между двумя странами оставалось неизменным, как всегда, акцент сместился на индийские компании, разрабатывающие проекты на Дальнем Востоке и в Арктике по транспортировке нефти, газа и кокса в Индию. Со своей стороны, Россия выразила готовность участвовать в крупных инфраструктурных и других проектах в Индии.

Перспективы новых инвестиций выглядели более многообещающими: доля России на индийском рынке вооружений снизилась до 56% в 2019 году с 72% в 2015 году, хотя Москва остается крупнейшим поставщиком оружия в Нью-Дели.