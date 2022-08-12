Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, поддерживаемая Россией, сообщила о рекордной прибыли.

Распечатанная на 3D-принтере модель бочек с маслом показана перед биржевым графиком, показанным ниже на этой иллюстрации, сделанной 1 декабря 2021 года. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Прибыль за июньский квартал составила 35,64 млрд рупий против убытка в 1,4 млрд рупий в прошлом году.

Получайте прибыль от поедания российской нефти со скидкой и экспорта топлива

Отставка ключевых членов после санкций, включая начальника финансового отдела

Получает новых членов совета директоров в качестве кандидата от «Роснефти», а Кесани уходит.

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Индийская компания Nayara Energy, которая частично принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть ММ», сообщила о рекордной квартальной прибыли в апреле и июне, поскольку ее рентабельность улучшилась благодаря увеличению объемов экспорта российской нефти и топлива со скидкой.

Nayyara получила чистую прибыль в размере около 35,64 млрд рупий (447,5 млн долларов США) в июньском квартале по сравнению с чистым убытком в размере 1,39 млрд рупий годом ранее, говорится в заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу.

«Роснефть» и Kesani Enterprises Co Ltd, консорциум, возглавляемый Trafigura Group и российской инвестиционной группой UCB, владеют по 49,13% акций Nayara.

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Прибыль частного НПЗ в первом квартале июня также превысила прибыль в размере 10,30 млрд рупий, которая была зафиксирована за весь финансовый год до 31 марта 2022 года.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которые редко покупают российскую нефть из-за роста стоимости доставки, начали скупать российскую нефть с конца февраля после того, как некоторые западные страны и компании отказались от закупок у Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Nayara и частная нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries (RELI.NS) стали крупными покупателями российской нефти в Индии, и обе они зафиксировали прибыль в июньском квартале.

Напротив, государственные розничные торговцы зафиксировали чистый убыток в период с апреля по июнь, поскольку они продавали рафинированное топливо ниже рыночной стоимости на местных рынках, чтобы помочь правительству смягчить последствия инфляции.

Санкции не были введены против Nayara, которая управляет нефтеперерабатывающим заводом Vadinar мощностью 400 000 баррелей в день в индийском штате Гуджарат, в рамках международного ответа на «спецоперацию» России на Украине, но против российского энергетического гиганта «Роснефть».

После введения западных санкций в отношении России некоторые высокопоставленные руководители покинули индийскую компанию.

В пятницу Nayara объявила об уходе представителя «Роснефти» Кшиштофа Зелики из ее совета директоров и назначении Андрея Богатинкова.

В среду Ньяра сообщил, что финансовый директор Ануп Викал также подал в отставку.

На прошлой неделе оно объявило об уходе кандидата Фонда Кейсани Джонатана Коллека из совета директоров и назначении на его место Сачина Гупту.

Богатников является вице-президентом по торговле и логистике в «Роснефти», а Гупта является генеральным директором Trafigura India.

Некоторые иностранные банки и индийский банк HDFC прекратили предоставление торгового кредита на импорт нефти в Наяру, а некоторые поставщики требуют авансовых платежей, чтобы избежать проблем, вызванных западными санкциями. Читать далее

Кроме того, индийское рейтинговое агентство CARE Ratings поместило долгосрочные рейтинги Nayara в категорию «кредитное наблюдение с неблагоприятными последствиями» из-за санкций против Москвы. Читать далее

(доллар = 79,6410 индийских рупий)

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(Отчетность Нидхи Вермы). Под редакцией Джози Као

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