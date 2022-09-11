Индийская нефтеперерабатывающая компания, поддерживаемая Россией, назначила Наяру Баннекер председателем совета директоров.

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Nayara Energy, вторая по величине частная нефтеперерабатывающая компания Индии, частично принадлежащая российской нефтяной компании «Роснефть», сообщила, что назначила Прасада К. утверждение.

Компания заявила, что Баннекер продолжит занимать свои нынешние должности директора и президента нефтеперерабатывающего завода, начиная с его новой должности с 3 октября, высоко оценивая руководство Fountain за пять лет его пребывания на этой должности.

В заявлении Фонтейн сказал, что он «чрезвычайно горд тем, что было достигнуто в Найяре», добавив, что настало «время передать управление новому лидеру».

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Ньяра работает в сложных условиях с момента введения западными санкциями против России в связи с ее вторжением в Украину в феврале.

«Роснефти» принадлежит около 49% Nayara, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорциуму, возглавляемому Trafigura Group и российской инвестиционной группой UCP, принадлежит 49,13%.

Надяра не попала под санкции в рамках международного ответа на то, что Россия называет «специальными военными действиями» в Украине, но «Роснефть» остановилась, и многие мировые нефтетрейдеры и банки прекратили вести дела с индийской компанией из-за опасений по поводу санкций.

Nayara Energy управляет нефтеперерабатывающим заводом Vadinar мощностью 400 000 баррелей в день в западном штате Гуджарат.

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(Отчетность Нидхи Вермы). Монтаж Хелен Поппер

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