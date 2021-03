Индийская полиция арестовала двух мужчин после нападения на мальчика-мусульманина в индуистском храме

Ежедневный зверь

В феврале 95-летний мужчина был депортирован в Германию, через год после того, как было обнаружено, что он служил вышибалой в Меппене, узком концентрационном лагере в Нойенгамме. Это не был один из худших лагерей – в нем не было современных газовых камер, а вместо этого использовался старый школьный метод забега заключенных до смерти. Группа датчан, голландцев, французов, итальянцев, евреев, латышей, поляков и русских заставила охрану вырыть противотанковые укрепления зимой 1945 года «до изнеможения и смерти». Фредерик Карл Бергер, который с 1959 года жил в комфортных и безопасных условиях в Ок-Ридже, штат Теннесси, и, вероятно, пользовался всеми благами жизни в Соединенных Штатах для законопослушных граждан, склонных к потуплению, утверждал, что ему был 1 год. Выполняя приказы, 2) они заставили его это сделать, 3) он пробыл там недолго и 4) он не мог быть связан с каким-либо конкретным убийством. Пожилые нацисты смеялись, вспоминая резню евреев, однако эта защита, которая в прошлом работала на благо многих негодяев в лагерях смерти, оказалась устаревшей, и с тех пор Джон Демьянюк, хранитель лагеря смерти, живший по-своему версия жизни The American Good в роли автомобильного агента недалеко от Кливленда в 2011 году по 28 000 обвинений в соучастии в убийстве. Эта правовая конструкция дала возможность прокурорам проникнуть в суть дела, поскольку оказалось практически невозможно определить конкретные случаи гибели выживших преступников, особенно с годами. Этим последним военным преступникам сейчас за 90, некоторые из них даже старше. 100-летний экс-голкипер находится под обвинением в Германии. Защитники этих старых преступников предполагают, что прошлое в прошлом. Что мы, люди, позволяем им жить в том мире, который они принесли для себя. «Предоставить правосудие Богу». Иллюстративное изображение из The Daily Beast / Министерство юстиции США. Этот аргумент мог бы быть лучше, если бы имелись доказательства некоторого морального искупления со стороны преступников. Но похоже, что они по большей части уклоняются от лагерей смерти и задают игривый тон. Некоторым помогли попасть в Южную Америку через линию Ратлина, поскольку ЦРУ расчищало путь. Джозеф Менгеле, садист, который нашел свой духовный дом в Освенциме и сожалел только о том, что убийство не достигло своего окончательного завершения, счастливо жил среди друзей и сторонников в Сан-Паулу, пока не утонул, купаясь в свободное время на прекрасном пляже. Этот список можно продолжить, и он не исключает князей торговли, большинство из которых извлекли выгоду из принудительного труда. Bayer, Siemens, IG Farben, Krupp, Mercedes и Volkswagen построили свои заводы в непосредственной близости от лагерей смерти и подписали контракты с СС, которые предоставили определенную поставку охранников, собак и кнутов, а также постоянные альтернативы для заключенных, которые этого хотели. по понятным причинам работать до смерти. Никто из чиновников не заплатил большой цены, и в свете этого эти старые нацисты, которых затащили, чтобы встретить музыку в этот момент, кажутся очень мелкой сошкой, какими они были на самом деле и остаются. С одной стороны, как указывал Рауль Хильберг в фильме Клода Ланцманна «Шоа» и других, именно от этих механизмов зависела вся машина смерти. Без охраны в лагерях, без организаторов поездов, заполненных заключенными, эффективно работающих круглосуточно и без оптовых торговцев малоиспользованной детской одеждой, идущей из Освенцима в Берлин, ни один из них не будет работать или вряд ли когда-либо будет работать гладко. Даже вышибала, который лично не обратился к своей собаке на споткнувшемся заключенном или не превратил симпатичную девочку в Илзе Кох, чтобы превратить ее кожу в перчатки, был виноват, если она немного отступила, а там, где есть вина, тоже есть потребность в справедливости. Без него остается смирение, что нормально для буддийского монаха из леса Рододендрон, но не совсем для судьи и жюри современной Америки, не говоря уже о простых людях, которые теперь читали Анну Франк и Найт. Кому надо было смотреть, в прошлом месяце местные нацисты в спортивной толстовке «Лагерь Освенцим» забили до смерти полицейских. Когда мы добиваемся справедливости в Вашингтоне для этих сумасшедших современных ненавистников, которые, кстати, мы легко можем видеть стоящих плечом к плечу с последним из обвиняемых нацистов, с кнутом, дубинкой или огнетушителем в руке, глубоко напоминают о его важности. Как написала Ханна Арендт в книге Эйхмана в Иерусалиме, мы, как общество, говорим, что «что-то произошло … мы не можем с этим смириться». И мы, как американцы, чьи отцы и деды сражались и умерли, чтобы остановить нацистов, не можем смириться с тем, что случилось с мужчинами, женщинами и детьми от их рук, пока еще есть меры наказания. Это правда, что эти последние осужденные – пожилые люди, но «правосудие не имеет срока истечения», – сказал Кристоф Хюбнер, заместитель председателя Международного комитета Освенцима, и Бергер опротестовал свою депортацию перед судьей. "Спустя 75 лет это становится смешным – я не могу в это поверить. Вы заставляете меня покинуть мой дом". Добро пожаловать в Холокост, мистер Бергер. Автор "Сливовых деревьев", рассказа о потерях и выживании во время Холокоста. 