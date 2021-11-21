Индийские астрономы обнаружили звезды горячее солнца

Солнце жаркое, очень жаркое. Поверхность Солнца горит более 5000 градусов по Цельсию. По сути они горячее. Но группа индийских астрономов обнаружила, что звезды намного горячее Солнца.

Этих звезд, всего восемь, относятся к редкому классу, называемому «MRP», или излучателями радиоимпульсов главной последовательности. Астрономы в Пуне открыли звезды с помощью гигантского метроволнового радиотелескопа (GMRT), расположенного недалеко от Пуны.

Группа ученых, возглавляемая астрономами из Национального центра радиоастрофизики (NCRA) в Пуне, обнаружила редкий класс радиозвезд, которые намного горячее Солнца, с необычно сильными магнитными полями и гораздо более сильными звездными ветрами. В пресс-релизе NCRA говорится, что команда также обнаружила еще трех суперзвезд в прошлом, используя GMRT. Таким образом, из всех 15 известных на сегодняшний день MRP 11 были обнаружены с помощью GMRT, восемь из которых были обнаружены только в 2021 году благодаря широкой полосе пропускания и высокой чувствительности обновленной GMRT, согласно релизу. «Эти открытия являются результатом продолжающегося исследования GMRT, которое было запущено специально с целью раскрыть тайну MRP», — сказала она.

Читайте также | НАСА делится потрясающей записью своего настойчивого марсохода во время творческого путешествия на Марс

NCRA заявило, что успех программы GMRT произвел революцию в представлении об этом классе звезд, открыв новое окно для изучения его странной магнитосферы.

MRP — это звезды, которые горячее Солнца и обладают необычно сильными магнитными полями и гораздо более сильными звездными ветрами. В результате этого, по словам исследовательской группы, они излучают радиоимпульсы яркостью, как маяк. Хотя первый MRP был открыт в 2000 году, из-за высокой чувствительности модернизированного GMRT (uGMRT) количество этих известных звезд за последние годы увеличилось в несколько раз, при этом 11 из 15 были обнаружены с использованием высоких технологий. телескоп, сказал NCRA.

Читайте также | НАСА заявляет, что Международная космическая станция по-прежнему находится под угрозой обломков российских испытаний оружия

Успех исследования с помощью uGMRT предполагает, что нынешнее представление о том, что MRP являются редкими организмами, может быть неверным. Но она сказала, что это может быть более распространенным явлением, но его труднее обнаружить. Это связано с тем, что радиоимпульсы видны только в определенное время, и это явление часто можно наблюдать на более низких радиочастотах, говорится в заявлении.

«Именно в этой полосе пропускания uGMRT выделяется как самый чувствительный телескоп в мире. Высокая чувствительность uGMRT и его способность генерировать изображения с высоким разрешением сыграли важную роль в восстановлении импульсного сигнала от различных типов излучения. идёт с неба ».

«Это, наряду с кампанией стратегических наблюдений, позволило астрономам преодолеть трудности и раскрыть истинную природу этих объектов», — говорится в заявлении.

(при участии агентств)