Индийские ВВС (IAF) Sarang поразили российское авиашоу передовым легким вертолетом Dhruv Advanced Light Helicopter (ALF)

Команда Саранга вместе с Dhruv ALH ослепила российский авиасалон МАКС.

Нью-Дели:

Павлин редко оставляет равнодушным зрителя, когда показывает всю ширину своих перьев. Точно так же, как Саранг, команда показа вертолетов ВВС Индии (IAF), которая заставила зрителей затаить дыхание на только что завершившемся Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском, Россия.

Павлин ВВС – Саранг – на санскрите означает национальная птица Индии – с его четырьмя модифицированными самолетами Dhruv (Advance Light Helicopters) привлек внимание зрителей со всего мира на проводимом раз в два года российском мероприятии авиационной промышленности, известном как МАКС или Международный авиационно-космический салон.

Поскольку это единственный актерский состав шоу, местные СМИ и гости не переставали восторгаться синхронным воздушным балетом. Четыре красиво раскрашенных металлических птицы Саранг мгновенно сравнивались с изящным танцем светящегося фазана.

«В то время как от самолетов с неподвижным крылом можно ожидать смелых маневров и точной формы, это нормально, но с вертолетами сделать то же самое очень сложно из-за нестабильности винтовых крыльев», – говорится в заявлении ВВС Индии.

«Навыки и темперамент, необходимые для показательных полетов, приобретаются и оттачиваются путем тщательного обучения и уверенности в своих способностях, веры в товарищей по команде и абсолютной уверенности в своей машине».

Кроме того, много усилий прилагается и за кулисами, обслуживающий персонал усердно работает, чтобы поддерживать машины в идеальном состоянии для всех летных задач. Маневры в воздухе сопровождаются живыми бегущими комментариями, дополненными бодрой фоновой музыкой.

МАКС проходил 20-25 июля в Жуковском, примерно в 40 километрах от столицы России.