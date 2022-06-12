Индийские власти усиливают аресты и сносят дома, чтобы остановить беспорядки из-за антиисламских высказываний

СРИНАГАР/КОЛКАТА, Индия, 12 июня (Рейтер) — Власти индийского штата Уттар-Прадеш снесли дома нескольких человек, обвиняемых в причастности к беспорядкам на прошлой неделе из-за оскорбительных высказываний представителей правящей партии в адрес пророка Мухаммеда, сообщили официальные лица в воскресенье. . .

В индийском Кашмире полиция арестовала молодого человека за публикацию видео с угрозой обезглавить бывшего представителя правящей партии, которая сделала некоторые комментарии, сообщили официальные лица. Власти изъяли видеоклип, который был распространен на YouTube.

В последние недели мусульмане вышли на улицы по всей Индии в знак протеста против исламофобских заявлений, сделанных двумя членами индуистской националистической партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната (БДП).

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Столкновения вспыхнули между мусульманами и индуистами, а в некоторых случаях между протестующими и полицией в нескольких районах. Полиция штата Уттар-Прадеш арестовала более 300 человек в связи с беспорядками. Читать далее

Некоторые представители мусульманского меньшинства Индии рассматривают комментарии как последний пример давления и унижения со стороны правления БДП по самым разным вопросам, от свободы вероисповедания до ношения хиджаба.

БДП отстранила от должности своего пресс-секретаря Нупур Шарму и исключила другого лидера, Навина Кумара Джиндала, из-за комментариев, которые также вызвали дипломатический скандал с несколькими мусульманскими странами.

Полиция подала иски против этих двоих, и правительство заявило, что комментарии не отражают его точку зрения.

Исламские группы требовали их ареста, в то время как некоторые радикальные индуистские группы называли их смелыми и националистически настроенными политиками.

Бульдозер сносит дом мусульманина, которого власти штата Уттар-Прадеш обвинили в причастности к беспорядкам на прошлой неделе, вспыхнувшим после комментариев о пророке Мухаммеде со стороны членов правящей партии Индии Бхаратия Джаната, в Праяградже, Индия, 12 июня 2022 года. Власти утверждают, что дом был построен хаотично, незаконно. Фотография: Ритеш Шукла/Reuters READ Рядом с захваченным кораблем плывет гигантская акула - NBC Boston Читать далее

Представитель БДП штата заявил, что главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх в выходные приказал чиновникам снести любые незаконные учреждения и дома людей, обвиняемых в причастности к беспорядкам на прошлой неделе.

Дом предполагаемого организатора беспорядков, чья дочь является правозащитником-мусульманкой, был снесен в воскресенье в присутствии большого количества полиции. В штате также снесли имущество еще двух человек, обвиняемых в том, что они бросали камни после пятничной молитвы.

Г-н Мритьюнджай Кумар, медиа-консультант Адитьянатха, опубликовал в Твиттере фотографию бульдозера, сносящего здание, и сказал: «Непослушные элементы помнят, что за каждой пятницей следует суббота».

Лидеры оппозиции заявили, что правительство Адитьянатха использует неконституционный метод подавления демонстрантов.

В воскресенье Джиндал сказал, что его семье постоянно угрожали, а некоторые из его последователей заявили, что возле его дома в столице Нью-Дели была обезврежена самодельная бомба.

Премьер-министр Нарендра Моди еще не прокомментировал массовые беспорядки.

В Восточно-Западной Бенгалии власти ввели закон о чрезвычайном положении, запрещающий публичные собрания в промышленном районе Ховра до 16 июня.

Глава БДП в Западной Бенгалии организовал в воскресенье сидячую забастовку и обвинил соседнюю Бангладеш, страну с мусульманским большинством, в подстрекательстве к насилию в штате.

На прошлой неделе такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Иран, которые являются основными торговыми партнерами Индии, подали дипломатические протесты, требуя от правительства Моди извинений за комментарии.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные репортажи Джатендры Даш в Бхубанешваре, Саураба Шармы в Лакхнау. Авторы Неха Арора, Рупам Джейн; Монтаж Ким Кугл и Ангус МакСван

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.