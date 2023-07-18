Индийские оппозиционные партии формируют альянс под названием «Индия» к выборам 2024 года.

[1/2] Лидер оппозиционной партии Конгресса Индии Рахул Ганди проводит пресс-конференцию после того, как был дисквалифицирован индийским парламентом в пятницу, в штаб-квартире партии в Нью-Дели, Индия, 25 марта 2023 года. REUTERS/Anushree Vadnavis/file photo

Коалиция стремится защитить «демократию и конституцию»

Он направлен на создание совместной платформы перед выборами

Партии составляют менее половины из 301 места в нижней палате БДП.

Партия Бхаратия Джаната осуждает альянс как коррумпированный оппортунизм.

Партия Бхаратия Джаната по-прежнему остается фаворитом на предстоящих выборах.

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Более двух десятков индийских оппозиционных партий заявили во вторник, что они объединили свои силы, чтобы сформировать альянс под названием «Индия», чтобы противостоять правящей партии премьер-министра Нарендры Моди «Бхаратия Джаната» (БДП) на предстоящих парламентских выборах. год.

Название альянса Индия рассматривается как попытка оппозиционных партий бросить вызов БДП на ее националистической платформе на выборах, которые должны состояться в мае 2024 года.

Малликарджун Харг, председатель основной оппозиционной партии Конгресса, заявил, что Индия поддерживает «Индийский национальный альянс за всестороннее развитие».

«Главная цель — объединиться для защиты демократии и конституции», — сказал Карг журналистам в конце двухдневной встречи 26 оппозиционных партий в южном городе Бангалор.

Встреча оппозиционных партий в Бангалоре стала второй за месяц встречей, на которой были преодолены разногласия и выработана общая платформа в преддверии выборов в следующем году, на которых БДП остается фаворитом на победу.

На первой встрече в прошлом месяце 15 партий согласились объединиться против БДП.

Партии, многие из которых являются региональными соперниками и разделены на национальном уровне, составляют менее половины из 301 места БДП в нижней палате из 542 членов.

Однако они стремились сгладить свои разногласия, чтобы бросить вызов БДП после того, как лидер Конгресса Рахул Ганди был признан виновным по делу о диффамации и исключен из парламента в марте.

«Поймай нас, если сможешь»

Партия Бхаратия Джаната (БДП) раскритиковала оппозиционную группу как союз оппортунистов и коррумпированных людей и во вторник проводит собрание своего Национального демократического альянса, состоящего из 38 партий.

В заявлении Альянса Индии говорится, что «характер нашей республики систематически подвергается серьезным нападкам со стороны партии Бхаратия Джаната», и содержится обещание «защищать идею Индии, закрепленную в Конституции».

В качестве первого признака совместной политической и экономической политики коалиция заявила, что сосредоточится на борьбе с высокими ценами и безработицей.

«Мы должны построить справедливую экономику с сильным и стратегическим государственным сектором, а также конкурентоспособным и процветающим частным сектором, в котором поощряется предпринимательский дух и предоставляются все возможности для расширения», — сказала она.

«Мы полны решимости бороться с систематическим заговором БДП, направленным на преследование, преследование и угнетение наших индийских братьев», — говорится в заявлении.

Рахул Ганди сказал, что борьба с БДП — это борьба за «защиту идеи Индии и голос индийского народа».

Карг сказал, что на следующем собрании альянса будет создан координационный комитет из 11 человек, назначен организатор и рассмотрен сложный вопрос распределения мест партиям в альянсе для конкуренции один на один с БДП.

«С сегодняшнего дня это настоящий вызов», — сказал Мамата Банерджи, главный министр восточного штата Западная Бенгалия и один из главных лидеров оппозиции. «Поймай нас, если сможешь».

Отчет Ю. П. Раджеша; Под редакцией Уильяма Маклина

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