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Индийские фермеры не в настроении прощать, несмотря на то, что Моди начал реформы

20 ноября, 2021
Toma Kulikov

МАХАРАНИЯ, Индия, 19 НОЯБРЯ. (Рейтер) — Премьер-министр Индии Нарендра Моди мог иметь сдаться на требования фермеров отменить законы, которые, по их словам, угрожают их средствам к существованию.

Но реакция на внезапный поворот событий в сельской местности на севере Индии, где партии Бхаратия Джаната Моди предстоят крупные выборы в следующем году, была менее чем положительной, что является тревожным знаком для лидера, стремящегося сохранить контроль над национальной политикой.

В деревне Мехрания, примерно в 500 км к востоку от столицы Нью-Дели и в самом густонаселенном штате Индии Уттар-Прадеш, фермер Гуру Сивак Сингх сказал, что он и другие подобные ему потеряли веру в Моди и его партию.

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«Премьер-министр Моди осознал сегодня, что совершил огромную ошибку, но ему потребовался год, чтобы осознать это, и только потому, что теперь он знает, что фермеры больше никогда не будут голосовать за его партию», — сказал Сингх.

Для молодого фермера это очень личное.

19-летний брат Сингха Гурувиндер был убит в Октябрь Когда машина въехала в толпу протестующих против сельскохозяйственного законодательства, каждый восьмой человек погиб в результате волны насилия, связанной с восстанием фермеров.

Тысячи сельскохозяйственных рабочих уже более года протестуют за пределами и за пределами столицы Нью-Дели, не обращая внимания на пандемию, чтобы нарушить движение транспорта и оказать давление на Моди и партию Бхаратия Джаната, которые говорят, что новые законы являются ключом к модернизации сектора.

«Сегодня я могу объявить, что мой брат — мученик», — сказал Сингх агентству Рейтер, плача, держа в руках фотографию своего мертвого брата.

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«Мой брат — один из тех храбрых фермеров, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы доказать, что правительство применяет законы, разрушающие сельскохозяйственную экономику», — добавил он.

Вокруг него было несколько полицейских, которых, по словам Сингха, пощадили после того, как его брат и еще трое были убиты в машине. Ашиш Мишра, младший сын министра внутренних дел Аджайи, находится под стражей в полиции в связи с инцидентом.

Аджай Мишра Тайн сказал в то время, что его сына не было на месте и что машина, управляемая нашим «водителем», не справилась с управлением и врезалась в фермеров после того, как «негодяи» забросали ее камнями и напали на нее палками и мечами.

«Как мы забыли?»

В 2020 году правительство Моди приняло три сельскохозяйственных закона в попытке реформировать сельскохозяйственный сектор, в котором занято около 60% рабочей силы Индии, но который является крайне неэффективным, обремененным долгами и подверженным ценовым войнам.

Разъяренные фермеры вышли на улицы, заявив, что реформы ставят под угрозу их рабочие места и передают контроль над урожаем и ценами частным компаниям.

Возникшее в результате протестное движение стало одним из самых крупных и продолжительных протестных движений в стране.

Лидеры шести сельскохозяйственных союзов, возглавлявших движение в штатах Уттар-Прадеш и Пенджаб, заявили, что они не простят правительству за то, что они заклеймили протестующих фермеров как террористов и антиграждан.

«Фермеры были избиты палками и прутьями и задержаны за отстаивание законных прав … Фермеры были убиты в мчащейся на скорости машине, принадлежащей семье Вазир … Скажи мне, как мы можем все забыть?» Саид Судхакар Рай, видный член Союза фермеров штата Уттар-Прадеш.

Аль-Рай сказал, что по меньшей мере 170 фермеров были убиты во время антисельскохозяйственных протестов по всей стране. Официальных данных, подтверждающих его утверждения, нет.

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Один из высокопоставленных членов BJP, попросивший не называть его имени, сказал, что решение об отмене законов было принято Моди после того, как он проконсультировался с Ассоциацией старших фермеров своей партии.

Политик, который присутствовал на встрече, когда партия согласилась отступить, сказал, что участники признали, что BJP не удалось достаточно ясно сообщить о преимуществах новых законов.

Лидеры оппозиции и некоторые аналитики заявили, что этот шаг Моди связан с выборами штата в следующем году в штате Уттар-Прадеш, который имеет больше мест в парламенте, чем в любом другом штате, и Пенджабе.

«То, чего не могут достичь демократические протесты, может быть достигнуто из-за страха перед приближающимися выборами!» Об этом в Твиттере написал видный деятель оппозиционной партии Конгресс П. Чидамбарам.

Но такие фермеры, как Сингх, предупредили, что правительство может оплатить лечение фермеров.

«Мы — костяк страны, и сегодня Моди согласился, что его политика направлена ​​против фермеров», — сказал Сингх. «Я потерял своего брата в этом беспорядке, и никто не может его вернуть».

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Репортаж и письмо Рупама Джайна в Мумбаи; Редакция Майка Коллетта Уайта

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