Индийские фермеры не в настроении прощать, несмотря на то, что Моди начал реформы

МАХАРАНИЯ, Индия, 19 НОЯБРЯ. (Рейтер) — Премьер-министр Индии Нарендра Моди мог иметь сдаться на требования фермеров отменить законы, которые, по их словам, угрожают их средствам к существованию.

Но реакция на внезапный поворот событий в сельской местности на севере Индии, где партии Бхаратия Джаната Моди предстоят крупные выборы в следующем году, была менее чем положительной, что является тревожным знаком для лидера, стремящегося сохранить контроль над национальной политикой.

В деревне Мехрания, примерно в 500 км к востоку от столицы Нью-Дели и в самом густонаселенном штате Индии Уттар-Прадеш, фермер Гуру Сивак Сингх сказал, что он и другие подобные ему потеряли веру в Моди и его партию.

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«Премьер-министр Моди осознал сегодня, что совершил огромную ошибку, но ему потребовался год, чтобы осознать это, и только потому, что теперь он знает, что фермеры больше никогда не будут голосовать за его партию», — сказал Сингх.

Для молодого фермера это очень личное.

19-летний брат Сингха Гурувиндер был убит в Октябрь Когда машина въехала в толпу протестующих против сельскохозяйственного законодательства, каждый восьмой человек погиб в результате волны насилия, связанной с восстанием фермеров.

Тысячи сельскохозяйственных рабочих уже более года протестуют за пределами и за пределами столицы Нью-Дели, не обращая внимания на пандемию, чтобы нарушить движение транспорта и оказать давление на Моди и партию Бхаратия Джаната, которые говорят, что новые законы являются ключом к модернизации сектора.

«Сегодня я могу объявить, что мой брат — мученик», — сказал Сингх агентству Рейтер, плача, держа в руках фотографию своего мертвого брата.

«Мой брат — один из тех храбрых фермеров, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы доказать, что правительство применяет законы, разрушающие сельскохозяйственную экономику», — добавил он.

Вокруг него было несколько полицейских, которых, по словам Сингха, пощадили после того, как его брат и еще трое были убиты в машине. Ашиш Мишра, младший сын министра внутренних дел Аджайи, находится под стражей в полиции в связи с инцидентом.

Аджай Мишра Тайн сказал в то время, что его сына не было на месте и что машина, управляемая нашим «водителем», не справилась с управлением и врезалась в фермеров после того, как «негодяи» забросали ее камнями и напали на нее палками и мечами.

«Как мы забыли?»

В 2020 году правительство Моди приняло три сельскохозяйственных закона в попытке реформировать сельскохозяйственный сектор, в котором занято около 60% рабочей силы Индии, но который является крайне неэффективным, обремененным долгами и подверженным ценовым войнам.

Разъяренные фермеры вышли на улицы, заявив, что реформы ставят под угрозу их рабочие места и передают контроль над урожаем и ценами частным компаниям.

Возникшее в результате протестное движение стало одним из самых крупных и продолжительных протестных движений в стране.

Лидеры шести сельскохозяйственных союзов, возглавлявших движение в штатах Уттар-Прадеш и Пенджаб, заявили, что они не простят правительству за то, что они заклеймили протестующих фермеров как террористов и антиграждан.

«Фермеры были избиты палками и прутьями и задержаны за отстаивание законных прав … Фермеры были убиты в мчащейся на скорости машине, принадлежащей семье Вазир … Скажи мне, как мы можем все забыть?» Саид Судхакар Рай, видный член Союза фермеров штата Уттар-Прадеш.

Аль-Рай сказал, что по меньшей мере 170 фермеров были убиты во время антисельскохозяйственных протестов по всей стране. Официальных данных, подтверждающих его утверждения, нет.

Один из высокопоставленных членов BJP, попросивший не называть его имени, сказал, что решение об отмене законов было принято Моди после того, как он проконсультировался с Ассоциацией старших фермеров своей партии.

Политик, который присутствовал на встрече, когда партия согласилась отступить, сказал, что участники признали, что BJP не удалось достаточно ясно сообщить о преимуществах новых законов.

Лидеры оппозиции и некоторые аналитики заявили, что этот шаг Моди связан с выборами штата в следующем году в штате Уттар-Прадеш, который имеет больше мест в парламенте, чем в любом другом штате, и Пенджабе.

«То, чего не могут достичь демократические протесты, может быть достигнуто из-за страха перед приближающимися выборами!» Об этом в Твиттере написал видный деятель оппозиционной партии Конгресс П. Чидамбарам.

Но такие фермеры, как Сингх, предупредили, что правительство может оплатить лечение фермеров.

«Мы — костяк страны, и сегодня Моди согласился, что его политика направлена ​​против фермеров», — сказал Сингх. «Я потерял своего брата в этом беспорядке, и никто не может его вернуть».

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Репортаж и письмо Рупама Джайна в Мумбаи; Редакция Майка Коллетта Уайта

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