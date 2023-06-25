Индийский иммиграционный агент Бриджеш Мишра был арестован в Канаде, и ему предъявлены обвинения в скандале с поддельными письмами о зачислении в университет.



Служба новостей Трибьюн

Авнит Каур

Джаландхар, 24 июня

Бриджеш Мишра, индийский иммиграционный агент, обвиняемый в причастности к скандалу с поддельными письмами о зачислении в канадские университеты, был арестован в Канаде, и в настоящее время ему предъявлены уголовные обвинения.

Мишра, управляющая иммиграционным агентством EMSA в Джаландхаре, исчезла до того, как о скандале стало известно. Эта ситуация поставила сотни студентов из Пенджаба и других индийских штатов под угрозу депортации из-за поддельного мошеннического письма о поступлении в колледж.

В пятницу Агентство пограничных служб Канады приняло меры против Мишры, обвинив его в предоставлении иммиграционных консультаций без разрешения и советуя другим искажать информацию или скрывать ее от властей.

Недопуск Мишры в Канаду был обнаружен при попытке въезда в страну, что привело к его аресту. После его задержания в пятницу против него были выдвинуты официальные обвинения за его предполагаемую роль в выдаче мошеннических писем о зачислении будущим индийским студентам, стремящимся поступить в канадские учебные заведения.

Бриджеш Мишра в настоящее время находится в предварительном заключении в Британской Колумбии. Согласно источнику, поскольку ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, его содержание под стражей было передано из Агентства пограничной службы Канады правоохранительным органам Британской Колумбии. «Слушание об освобождении Мишры под залог назначено на сегодня вечером, хотя оно может быть отложено, и в этом случае слушание об освобождении под залог состоится в понедельник», — сказал он.

Эти события последовали за недавним заявлением министра иммиграции Шона Фрейзера, который пообещал остановить до депортации иностранных индийских студентов, которые утверждают, что их обманул Мишра и другие недобросовестные агенты.

Тем временем группа пострадавших студентов, насчитывающая сотни человек, недавно написала письмо на имя главного министра Пенджаба, в котором призвала их принять незамедлительные меры для решения этой проблемы. Они подчеркнули важность выявления миграционных агентов и агентств, причастных к этим мошенническим действиям.

Пострадавшие студенты утверждают, что Мишра и другие недобросовестные клиенты их обманули.

Они сказали, что их письма о приеме были подделаны, и что они обнаружили проблему только тогда, когда пограничники сообщили о них во время процесса подачи заявления на получение разрешения на работу после окончания учебы или постоянного проживания.

В ответ на арест Мишры был арестован самый разыскиваемый по этому делу человек, студент Индирджит Улах, «надеюсь, раскроет возможную связь с тем, как он украл тысячи», сказал он.



