Члены индийской общины в России собирают гуманитарную помощь для поддержки российских солдат, воюющих на Украине.

Ранее в мае Абхай Сингх из Курского городского совета выходца из Индии субиндийского происхождения передал первую партию наркотиков местному командующему российскими войсками в Курске, недалеко от украинско-российской границы. На данный момент индийская община по инициативе Диши отправила два вида препаратов: Ассоциация Российско-Индийской Дружбы.

Рамешвар Сингх, журналист индийского происхождения и бизнесмен из Москвы. Фото: Особая договоренность



Ассоциация, основанная Рамешваром Сингхалом, ведущим индийским журналистом и бизнесменом в Москве, закупает лекарства у Banbio Pharma в Москве. «Это только начало. Мы отправим еще много лекарств и других предметов первой необходимости, поскольку российские солдаты и их семьи продолжают сражаться в Украине», — сказал доктор Сингх по телефону из Москвы.

Доктор Сингх сказал, что товары были доставлены в город Курск, недалеко от границы с Украиной, и их поступок получил широкое признание. В ближайшие недели команда Диши планирует поездки в Донецк и Луганск, при этом российские военные, вероятно, разрешат поставки местным жителям, живущим в центре зоны боевых действий.

Доктор Сингх сказал, что гуманитарная помощь собиралась индийской общиной с помощью различных предприятий, поддерживающих военные действия. Компания Disha, запущенная в 2010 году, пользуется поддержкой граждан Индии, бизнесменов и студентов и основана на обширной сети доктора Сингха.

Доктор из Султанпура, Уттар-Прадеш. Сингх учился в Центре российских исследований Университета Джавахарлала Неру в 1980 году и переехал в Москву в 1982 году. Позже он остался в России и работал журналистом и бизнес-консультантом. В 2019 году главный министр UP Йоги Адитьянатх вручил ему премию Абраваси Бхаратия Ратан Пураскар.

«Война углубляет отношения»



Доктор Сингх сказал, что война укрепила связи России с индийской общиной в Москве и других городах России.

«Война ждет»



Доктор Сингх сказал, что в России проживает около 20 000 индийцев.