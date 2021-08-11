Индия будет активно представлена ​​на Восточном экономическом форуме России во Владивостоке.

Индия будет активно присутствовать на Восточном экономическом форуме 2021 года, который состоится во Владивостоке в рамках информационно-пропагандистской деятельности в Нью-Дели в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия, Япония и Россия проведут по этому поводу трехстороннюю встречу, на которой три страны примут решение о реализации совместных проектов в регионе.

6 августа советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков провел в Москве встречу с послом Индии Д.Б. Венкатеш Варма, в ходе которой обсуждались возможные форматы участия Индии в ВЭФ-2021 и ПМЭФ. 2022 год, члены индийской делегации, мероприятия деловой программы и соглашения, которые страны могут подписать.

Традиционно дружественные российско-индийские отношения в последние десятилетия неуклонно укрепляются. В последние годы они достигли особенно выдающегося уровня стратегического партнерства, которое представляет собой уникальную форму взаимодействия между странами. «Мы считаем очень важным расширение сотрудничества на пространстве Евразийского экономического сообщества, а также продолжение диалога по проекту Международного транспортного коридора Север-Юг, реализация которого значительно расширит наши торговые возможности», – сказал Кобяков.



Он отметил, что Шестой Восточный экономический форум станет вторым по величине международным мероприятием, которое состоится после ПМЭФ в 2021 году, и что он будет проходить в смешанном формате. Кобяков сказал, что это не повлияет на продуктивность мероприятия, так как ожидается участие высоких гостей, и для него характерны плодотворные обсуждения с учетом важности тем в деловой программе. Кроме того, он сказал, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности во время форума является приоритетной задачей.

Индийская делегация готова внести свой вклад в деловую программу Восточного экономического форума. Мы заинтересованы в проведении трехсторонней встречи между Россией, Индией и Японией, а также встреч на уровне федеральных министров России и Индии. Мы также надеемся на расширение российско-индийских торговых отношений на региональном уровне. Например, представители бизнеса из ВЭФ Гуджарат были приглашены в Республику Саха (Якутия) в рамках ВЭФ для закрепления договоренностей в алмазной и фармацевтической отрасли, достигнутых на форуме в 2019 году. Из-за закрытых границ участие в ВЭФ открывается окно возможностей для достижения общих деловых интересов », – сказала Фарма.

В ходе встречи два официальных лица обсудили состав индийской делегации на ВЭФ-2021. Они отметили, что министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж участвовала в форуме в 2017 году. Официальную индийскую делегацию возглавил министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху. 2018. В 2019 году премьер-министр Индии Нарендра был главным гостем форума Moody.

Кроме того, они обсудили бизнес-диалог между Россией и Индией, который является частью деловой программы Форума. Мероприятие планируется провести лично, но



Смешанный формат также можно использовать с помощью организованной студии в Нью-Дели.

Официальные лица обсудили продление соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2021 с одним из основных партнеров России в Индии – Национальным инвестиционным агентством по продвижению и упрощению инвестиционной деятельности в Индии.

