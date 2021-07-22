Индия ведет переговоры с Россией об инвестировании 2–3 млрд долларов в нефтедобывающие активы

Индия ведет переговоры с Россией о новых инвестициях в свои добывающие активы на сумму не менее 2–3 миллиардов долларов. По словам известных официальных лиц, российское правительство предоставило ONGC Videsh (OVL) и любому из их союзников некоторые месторождения нефти и газа.
Индия обсуждается как потенциальная инвестиция для многочисленных, но спорных проектов по разведке нефти и газа за Полярным кругом. «Это будет для разведки и добычи нефти и газа в России. Хотя план и цель еще не определены, переговоры уже начались, и российское правительство предложило …
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- Выберите 5 любимых компаний. Получайте ежедневную электронную почту со всеми обновлениями новостей.
- Следите за тем, какой бизнес вам нравится, с помощью ежедневного информационного бюллетеня, посвященного этому бизнесу.
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Цифровой редактор
Первая публикация: Via, 22 июля 2021 г. 00:57 IST
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