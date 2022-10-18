Индия, возможно, не самый активный член клуба, планирующего обуздать цены на российскую нефть, сообщается в отчетах. Живая мята.

Недавно министры финансов стран «Большой семерки» во главе с США предложили разрешить поставщикам услуг, связанных с нефтью, торговать морской нефтью и нефтепродуктами в России только по более высокой цене.

Индия, которая в настоящее время является крупнейшим в мире импортером нефти, не хочет присоединяться к инициативе против России, поскольку продолжает получать партии нефти из России по сниженным ценам.

Действия по сдерживанию цен на российскую нефть происходят на фоне попыток сократить доходы России, чтобы противостоять ее успехам в войне на Украине, с минимальным воздействием на мировой энергетический кризис.

Россия уже предостерегла страны от присоединения к инициативе G7. Припасы пойдут во все страны, к которым вы присоединитесь.

Он сказал, что Индия, чтобы сбалансировать свои интересы в условиях международной неразберихи, скорее всего, останется прежней и продолжит брать нефть из России. Живая мята Отчет.

В 2023 финансовом году Россия стала третьим по величине поставщиком нефти в Индию. До конфликта между Россией и Украиной Россия никогда не была основным поставщиком нефти в Индию.

Индия в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения своих потребностей в энергии. Индия импортирует до 85 процентов своей нефти и 55 процентов потребности в природном газе.

В настоящее время Индия получает российскую нефть со средней скидкой около 15-20 долларов за баррель на основе DAP.

По данным правительства, по состоянию на август Индия импортировала сырой нефти из России на сумму 11,41 млрд долларов.

Ценовой потолок установлен в то время, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила добычу на два миллиона баррелей в сутки. Это происходит в то время, когда Индия уже имеет дело с рекордно высокими ценами на топливо внутри страны.