Индия зарабатывает 35 000 крор рупий, импортируя российскую нефть со скидкой после конфликта на Украине.

Нью-Дели: Индия получила большую выгоду от импорта российской нефти по сниженным ценам. Импорт руды со скидками в сочетании с неожиданным налогом на отечественную руду помог Индии заработать 35 000 крор рупий. Центр ввел неожиданный налог в свете повышения цен в связи с начавшимся в феврале российско-украинским конфликтом.

Импорт сырой нефти из России сделал Индию вторым по величине поставщиком нефти, в результате чего Саудовская Аравия в июле оказалась на третьем месте. Однако последний всего за месяц закрепил прежнюю позицию, и теперь Россия является нашим третьим по величине поставщиком нефти, сообщает Reuters со ссылкой на торговые данные.

Индия начала искать сделки на российскую нефть, поскольку конфликт на Украине побудил традиционных покупателей в Москве отказаться от этих баррелей, и трейдеры начали предлагать большие скидки. Несмотря на массовое давление со стороны развитых стран с требованием не покупать нефть в России, Индия предпочла импортировать сырую нефть.

Министр иностранных дел Джайшанкар назвал этот шаг «лучшей сделкой» для страны. Ранее он заявил, что Индия и другие страны, такие как Европа, должны быть свободны в том, чтобы воздействие на их экономику не было болезненным. Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая.

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Индия импортирует из России

Индия импортировала 11 долларов. 2 млрд нефтепродуктов из России в период с апреля по июль. Там, где это был 1 доллар, произошел огромный восьмикратный скачок. 3 миллиарда за аналогичный период прошлого года, по данным Министерства торговли. С марта, когда Индия увеличила импорт из России, импорт превысил 12 миллиардов долларов, что составляет чуть более 1 доллара. 5 миллиардов в прошлом году.

Чтобы было понятно, нефть закупают НПЗ, а не государство, однако более дешевая нефть положительно влияет на макроэкономические параметры экономики. Нефть, приобретаемая по более низкой цене, помогает удерживать затраты на низком уровне, а дефицит счета текущих операций помогает контролировать ситуацию, поскольку снижает расходы на импорт и снижает спрос на доллары, сообщает ToI.

Здесь стоит упомянуть, что уже во второй раз поиск сниженных цен на мировом рынке нефти сэкономит деньги Индии. Ранее мы смогли достичь 25 000 крор рупий в 2020 году, когда цены на нефть рухнули, когда пандемия остановила мир. Индийское правительство заполнило стратегические запасы и нефтеперерабатывающие заводы, хранившие нефть на кораблях.