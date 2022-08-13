Индия заявляет, что не оказывает на нее давления, чтобы ограничить закупки энергоресурсов у России.

Индия заявила, что не оказывала на нее давления со стороны западных стран или других стран по поводу закупок энергоносителей в России, поскольку индийские компании увеличили импорт нефти и угля из страны, от которой некоторые правительства отказались из-за ее вторжения в Украину.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире, обогнала Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти в июле на основе морских объемов, купив очень мало у страны до начала войны на Украине в феврале.

Также в июле Россия стала третьим по величине поставщиком угля в Индию, исторически занимая шестое место, а скидки привели к тому, что поставки достигли рекордно высокого уровня.



Соединенные Штаты пытались переманить Индию у ее основного поставщика оружия, России, но Нью-Дели говорит, что его потребности как развивающейся страны имеют первостепенное значение. Индия не осудила вторжение.

«Наши решения о том, что мы будем делать с точки зрения закупки нефти или других вещей, связанных с ней, будут основываться на наших требованиях энергетической безопасности, а наша перспектива энергетической безопасности будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности», — заявила пресс-секретарь МИД Индии Ариндам Багши. Новостная конференция.

Министр финансов США Джанет Йеллен в прошлом месяце назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией о предлагаемом ограничении цен на российскую нефть, что, как надеется Вашингтон, затруднит Москве финансирование войны.

Баги сказал, что ему неизвестно о каком-либо конкретном предложении по установлению потолка цен, добавив: «Я, конечно, не смог бы согласиться с идеей о том, что по таким вопросам существует давление».

Россия заявила, что не будет поставлять нефть в страны, которые устанавливают потолок цен.

Его центральный банк заявил в пятницу, что страна рассматривает возможность покупки валюты «дружественных» стран, таких как Китай, Индия и Турция, для хранения в Фонде национального благосостояния.

Индия уже заявила, что торговля с Россией, как ожидается, оживится в ближайшие два месяца после того, как центральный банк Индии разрешил импортерам и экспортерам платить частично конвертируемыми рупиями.