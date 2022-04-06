Индия заявляет, что пытается стабилизировать экономические отношения с Россией

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар выступает на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, 19 февраля 2022 года. REUTERS/Andreas Gebert

МУМБАЙ (Рейтер) — Министр иностранных дел Индии заявил в среду, что правительство работает над стабилизацией экономических отношений с Россией, на следующий день после того, как Индия осудила убийства мирных жителей на Украине и призвала к независимому расследованию.

Сказал С. Джайшанкар заявил законодателям в парламенте, что Россия продолжает оставаться важным экономическим партнером и что предпринимаются усилия по «стабилизации экономических отношений между Индией и Россией».

Россия является основным поставщиком оборонной техники в Индию, но общий годовой объем торговли невелик, в среднем около 9 миллиардов долларов за последние несколько лет, в основном это удобрения и немного нефти.

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Ранее официальные источники сообщали, что правительство Индии с нетерпением ждет создания системы торговли рубль-рубль.

Во вторник постоянный представитель Индии при ООН заявил на заседании Совета Безопасности, что Индия осуждает убийство мирных жителей в украинской Буче и призывает к независимому расследованию.

Москва отрицала нападение на мирных жителей.

Нью-Дели неоднократно призывал к прекращению насилия в Украине, но воздерживался от голосования по различным резолюциям ООН по войне, поскольку уравновешивает свои дипломатические отношения с Москвой и Западом.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что только Индия из «четверки» «изрядно потрясена» своими действиями против России в связи с ее вторжением в Украину.

В то время как другие страны «четверки» — США, Япония и Австралия — ввели санкции в отношении российских юридических или физических лиц, Индия не ввела санкции в отношении своих крупнейших поставщиков военной техники.

В конце прошлого месяца министр сталелитейной промышленности Индии заявил, что он склоняется к продолжению импорта кокса из России, что, по-видимому, противоречит общемировой тенденции отвергать Москву из-за ее вторжения в Украину.

Говоря об украинском кризисе, Джайшанкар сказал законодателям, что Индия выбрала «сторону мира».

«Это наша принципиальная позиция, и мы постоянно направляем свою позицию на международных форумах и дискуссиях, в том числе в ООН», — сказал он, добавив, что путем кровопролития и ценой невинных жизней нельзя достичь решения.

Федеральный депутат от правительства Моди заявил, что Индия должна осудить российское вторжение, и приветствовал заявление, сделанное индийским официальным лицом в ООН.

Субраманиан Свами написал в Твиттере: «Изменение позиции правительства Моди в отношении жестокости России в отношении прав человека в Украине, как заявил вчера наш посол в ООН в Совете Безопасности ООН, приветствуется. Лучше поздно, чем никогда».

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(Отчетность Рупама Джейна) Редактирование Ким Когель

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