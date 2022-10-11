Индия изучает предложение России по нефтяному проекту «Сахалин-1» | Бизнес и экономика

Министр нефти заявил, что Индия ведет «здоровый диалог» с Россией после указа о захвате иностранной доли в проекте.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил информационному агентству Reuters, что Индия ведет «здоровый диалог» с Россией и рассмотрит то, что будет представлено после объявленного обновления прав собственности на нефтегазовый проект «Сахалин-1».

На прошлой неделе Россия издала указ, разрешающий ей изъять 30-процентную долю ExxonMobil и дающий российской государственной компании право решать, могут ли иностранные акционеры, в том числе индийская ONGC Videsh, сохранить свое участие в проекте.

«Мы рассмотрим текущую ситуацию и то, что предлагается», — сказал Бери агентству Reuters в понедельник после встречи с руководителями американских нефтяных компаний в Хьюстоне, штат Техас.

Пури сказал, что Индия «активно следит» за премией Саудовской Аравии к ценам на нефть после того, как на прошлой неделе ОПЕК+ договорилась сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, начиная со следующего месяца.

«В конце концов, потребители начинают играть роль, когда возникают подобные ситуации», — сказал он, имея в виду глобальный энергетический баланс и «непредвиденные последствия» решения ОПЕК+. Он добавил, что очень высокие цены на нефть могут усугубить инфляцию и подтолкнуть мировую экономику к рецессии, сократив спрос на нефть.

Что касается предложенного предела цен ЕС на закупку российской нефти, Бури указал, что он еще не установлен. «Если европейцы придумают план, посмотрим, как он будет развиваться», — сказал он.

На этой неделе Бери встретился с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм и советником по энергетической безопасности Амосом Хохштейном в Вашингтоне, округ Колумбия, где они обсудили сотрудничество в области биотоплива и чистой энергии, а также энергетическую безопасность.

«Нас ни разу не просили не покупать российскую нефть», — сказал Пури, имея в виду переговоры с официальными лицами о глобальных поставках энергоресурсов.

В Хьюстоне он встретился с руководителями ExxonMobil, поставщика нефтесервисных услуг Baker Hughes и производителей СПГ после начала раунда торгов на морские нефтегазовые блоки.

Пури добавил, что Индия заинтересована в техническом опыте американских компаний в области морской добычи и добычи этанола и серы на нефтеперерабатывающих заводах.

«Чтобы получить доступ к зеленой энергии, вы должны выжить в настоящем», — сказал он.

Он сказал, что ведутся переговоры с Гайаной, Бразилией и Колумбией о совместных инвестициях и дополнительных поставках нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы.