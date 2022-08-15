«Индия имеет право на…»: Послание Владимира Путина ко Дню Независимости | последние новости Индии

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил Индию с 75-летием независимости страны. Выражая свои пожелания президенту Драупади Мурмо и премьер-министру Нарендре Моди, Путин сказал, что с момента обретения независимости Индия «добилась общепризнанного прогресса» в ряде секторов, включая социальную, науку, технологии и экономику.

«Индия имеет право быть великой державой на мировой арене и играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — добавил Путин.

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Президент России высоко оценил отношения Индии с его страной, которые, по его словам, развиваются в духе выдающегося стратегического партнерства.

Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают в различных сферах и активно взаимодействуют в рамках ООН, группы БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур. Уверен, что наши совместные усилия обеспечат непрерывное развитие всего комплекса плодотворных российско-индийских отношений на благо наших двух стран и в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности».

Ранее в понедельник Моди поднял национальный флаг в Красном форте в ознаменование 76-го Дня независимости и призвал Индию к большей «самостоятельности». В 80-минутной речи он изложил план роста и развития Индии на следующие 25 лет, поскольку страна отмечает столетие своей независимости. Премьер-министр также поблагодарил Вооруженные силы Индии за поддержку концепции «Атманирбхарта (опора на собственные силы)».