Индия и Бразилия понимают, что Россия утверждает, что Китай представляет угрозу для ее народа

Вашингтон [US]20 января (ANI): Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник (по местному времени), что Индия и Бразилия осознали, что Пекин и Москва представляют угрозу для их народа.

Помпео написал в Твиттере: «Вы помните Брикса? Что ж, благодаря Джаирболсонару и Нарендрамоди, они оба понимают, что C и R представляют угрозу для своего народа».

Помпео сделал это в своих твитах, прощаясь с постом госсекретаря. В среду избранный президент Джо Байден будет приведен к присяге в качестве президента Соединенных Штатов.

БРИКС – это аббревиатура, обозначающая соединение пяти крупных развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

За последние четыре года Помпео стал откровенным критиком Пекина и Москвы администрацией Трампа.

Он использовал любую возможность, чтобы подчеркнуть нарушения Китаем прав человека уйгурских мусульман и других этнических меньшинств. Помпео был в авангарде борьбы администрации Трампа с Китаем и Ираном.

В прошлом месяце США ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, которые, по словам Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран.

Всего в черный список внесено 58 китайских и 45 российских организаций, в том числе Адмиралтейская верфь (входит в ОСК), Объединенная авиастроительная корпорация и Российская специальная авиационная эскадрилья (официальный авиаперевозчик президента и премьер-министра России). (Ани)

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