Индия и Пакистан эвакуировали более 180 000 человек из-за приближения циклона.

МАНДВИ, Индия/КАРАЧИ, 15 июня (Рейтер) — Власти Индии и соседнего Пакистана эвакуировали более 180 000 человек из уязвимых прибрежных районов на пути циклона Пепарджой, который должен был пройти из Аравийского моря и выйти на сушу к вечеру четверга. . . .

Метеорологи заявили, что Бибарджой, что в переводе с бенгальского означает «катастрофа» или «катастрофа», находился в 100 км (62 милях) от порта Джахау в штате Гуджарат на западе Индии и в 240 км (149 миль) от южного пакистанского порта Карачи. .

«Мы ожидаем, что циклон обрушится на сушу вечером, около 8 или 8:30 вечера», — сказал Манорама Моханти, директор Государственного метеорологического департамента штата Гуджарат (IMD), который предупредил, что операция может продолжаться до полуночи.

В своем последнем обновлении IMD сообщил, что облако стены циклона коснулось побережья Саураштры в Гуджарате.

Он добавил, что циклон может вызвать приливные волны в Аравийском море высотой до 2-3 метров (от 7 до 10 футов), которые могут затопить низменные прибрежные районы в обеих странах.

Бипарджой классифицируется как шторм категории 1, который является наименее сильным по шкале от 1 до 5 и, похоже, частично потерял свою интенсивность.

Прогнозируется, что максимальная скорость ветра от 115 до 125 километров в час (от 71 до 78 миль в час) достигнет 140 километров в час (87 миль в час), по сравнению с оценкой среды в 150 километров в час (93 мили в час). час).

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Правительство штата заявило, что более 100 000 человек были эвакуированы из восьми прибрежных районов Гуджарата, которые, вероятно, пострадали от циклона, и были доставлены в убежища.

Власти заявили, что эвакуация завершена в Пакистане, куда около 82 000 человек были перемещены из прибрежных районов повышенного риска.

READ Одна из самых больших мозаик в мире открыта в замке в пустыне Иерихон. [1/8] Снимок с дрона показывает темные облака над пляжем Мандви перед прибытием циклона Пипарджой в западном Гуджарате, Индия, 15 июня 2023 года. REUTERS/Francis Mascarenhas

В школьных аудиториях и других правительственных зданиях были созданы временные помещения для оказания помощи вынужденным переселенцам в обеих странах.

Высокие волны и сильный ветер

Более 50 000 человек были эвакуированы, поскольку шторм приблизился к земле, скорость ветра вокруг Джакау увеличилась, сказал Амит Арора, налоговый инспектор округа Кач.

«Идет небольшой дождь, но это не очень сильный дождь. Мы следим за ситуацией и ждем выхода на сушу», — сказал Арора, добавив, что был замечен сильный ветер.

Телевизионные кадры показали сильные волны в нескольких прибрежных районах Гуджарата, сопровождаемые проливными дождями и сильным ветром.

В прибрежном городе Мандви свидетель Reuters сообщил, что сильный ветер вырвал деревья с корнем и вызвал заболачивание. Другие районы штата также сообщили о падении деревьев и умеренном дожде.

Корабли и катера были удалены из некоторых районов пакистанского побережья, где больницы находятся в состоянии повышенной готовности из-за циклона.

Шерри Рехман, министр по вопросам изменения климата Пакистана, заявила, что Карачи, экономический центр с населением 20 миллионов человек, не сталкивается с какой-либо непосредственной угрозой, но принимаются экстренные меры для защиты от ожидаемых ветров и дождей.

«Не паникуйте. Такие штормы всегда непредсказуемы. Но будьте уверены, у нас есть все необходимые меры», — сказал Рахман.

В заявлении IMD говорится, что временные дома с соломенными крышами в прибрежном штате Гуджарат могут оказаться на земле, в то время как существующие посевы, фермы и дороги серьезно повреждены.

Власти Индии приостановили рыбалку до пятницы, закрыли школы и пляжи. Несколько морских нефтяных объектов и крупных портов на побережье Гуджарата приостановили работу.

Дополнительные репортажи Фрэнсиса Маскареньяса из Мандви, Индия, Сумита Кханны из Ахмадабада и Гебрана Найяра Башимама из Карачи; Кроме того, Раджендра Джадхав сообщил в Мумбаи; Авторы Судипто Гангули и Шилпа Джамкхандикар; Монтаж Джерри Дойла, Кларенса Фернандеса и Алекса Ричардсона.

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