Индия и Россия будут координировать свои действия в Кабуле и бороться с ИГИЛ и Лашкар-и-Тайба

Премьер-министр Нарендра Моди и прибывший в понедельник президент России Владимир Путин решили бороться с международным терроризмом, практикуемым ИГИЛ, Аль-Каидой и Лашкар-и-Тайба в регионе, и вызвали финансистов террористов через границу. Две страны приняли решение о расширении инвестиционного партнерства, в том числе на Дальнем Востоке и в энергетической сфере.

Обе стороны подписали 28 соглашений, включая межправительственные соглашения, меморандумы о взаимопонимании, коммерческие и другие соглашения между организациями в обеих странах в области обороны, торговли, энергетики, науки и технологий, интеллектуальной собственности, космического пространства, геологоразведки, культурного обмена. и образование. «Мы поддерживаем регулярный контакт с Афганистаном и другими региональными проблемами. Региональное партнерство, начатое с Восточного экономического форума и саммита во Владивостоке, сегодня трансформируется в настоящее сотрудничество между Дальним Востоком России и странами Индии», — сказал Моди на встрече саммит. Он поблагодарил Россию за то, что она является наблюдателем в Движении неприсоединения и партнером по диалогу в IORA. «Нам было приятно поддержать российское присутствие на обоих форумах. Индия и Россия имеют идентичные взгляды по всем региональным и глобальным вопросам».

Выражая те же чувства, Путин сказал: «Мы продолжаем совместно сотрудничать по глобальной повестке дня, и, как вы сказали, наши позиции схожи и совместимы. Естественно, нас беспокоит все, что связано с терроризмом. Я также имею в виду борьбу с терроризмом, контрабанда наркотиков и организованная преступность. В связи с этим мы обеспокоены развитием событий и ситуацией в Афганистане ». Оба лидера также сосредоточили внимание на расширении гражданской и космической ядерной энергетики, а также обороны.



Министр иностранных дел Харш в Шрингле позже сказал репортеру: «В регионе были сильные общие настроения против ИГИЛ, Аль-Каиды и Лашкар-и-Тайбы, и два лидера сосредоточились на борьбе с международным терроризмом и призвали предотвратить использование афганской земли. в борьбе с терроризмом ».

Лидеры подчеркнули, что афганская территория не должна использоваться для укрытия, обучения, планирования или финансирования каких-либо террористических групп. Они подтвердили свою твердую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование и ликвидацию инфраструктуры терроризма и борьбу с экстремизмом, чтобы Афганистан не стал убежищем для глобального терроризма.