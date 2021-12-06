Индия и Россия подписали соглашение об углублении космического сотрудничества

В понедельник Индия и Россия обязались углублять сотрудничество в космической сфере, включая программу пилотируемых космических полетов, и подписали соглашение о сотрудничестве в создании и эксплуатации ракет-носителей. Соглашение было подписано в ходе саммита Индия-Россия между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным.

В совместном заявлении, опубликованном после саммита, говорится, что две страны приветствуют расширение сотрудничества между Российской государственной космической корпорацией «Роскосмос» и Индийской организацией космических исследований (ISRO), включая программы пилотируемых космических полетов и спутниковой навигации.

Договорились изучить перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях, в том числе для исследования планет.



Стороны приветствовали активную работу, проводимую в рамках Меморандума о взаимопонимании между Роскосмосом и ИСРО по совместной деятельности в рамках программы пилотируемых космических полетов, и с удовлетворением отметили подготовку четырех индийских кандидатов в космонавты из Научно-исследовательского центра им. Ю.А. Гагарина. Центр подготовки космонавтов-испытателей.

Четыре индийских астронавта уже прошли общую подготовку к космическим полетам в России в рамках программы «Гаганьян», первого пилотируемого космического полета Индии.

Для содействия дальнейшему сотрудничеству в космической области две страны подписали Соглашение о защите технологий для сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также в строительстве и эксплуатации ракет-носителей и наземной космической инфраструктуры.

В заявлении говорится, что стороны намерены расширять сотрудничество в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, включая вопросы долгосрочной устойчивости космической деятельности.

По ее словам, обе стороны отметили значительный прогресс, достигнутый в строительстве оставшихся блоков АЭС в Куданкуламе.

В заявлении указывается на важность продолжения обсуждений по второму объекту в Индии, и индийская сторона будет работать над завершением официального распределения второго объекта в соответствии с ранее подписанными соглашениями.

Они приветствовали продолжение технических обсуждений по российскому проекту ВВЭР 1200, совместное производство оборудования и локализацию компонентов.

Обе страны также отметили успешное сотрудничество в строительстве атомной электростанции Робор в Бангладеш и выразили готовность изучить возможность аналогичного сотрудничества и в третьих странах.

В ходе саммита лидеры подтвердили, что двустороннее сотрудничество в области энергетики является фундаментальной опорой отношений и энергетическим мостом между двумя странами.

Обе стороны подтвердили свои совместные усилия в рамках Дорожной карты сотрудничества в области углеводородов на 2019-24 годы для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе и приветствовали открытие Энергетического центра Бхарат в Москве, который представляет пять индийских компаний в государственном нефтегазовом секторе. увеличить участие. С российскими заинтересованными сторонами в энергетическом секторе.

Они с удовлетворением отметили плодотворное и обширное сотрудничество между нефтегазовыми компаниями двух стран, в том числе сотрудничество между ОАО «НК« Роснефть »и предприятиями государственного нефтегазового сектора Индии по реализации проектов« Ванкорнефть »,« Сахалин-1 »и« Сахалин-1 ». Таас-Юрях. Проекты Нефтегазодобыча в России и НПЗ Nayara Energy Limited в Индии.

Обе стороны также приветствовали перспективные двусторонние инвестиционные инициативы двух стран, которые в настоящее время обсуждаются.

Индия и Россия подтвердили свою приверженность увеличению источников российской сырой нефти по долгосрочным контрактам за счет льготных цен, увеличения импорта сжиженного природного газа в Индию и потенциального использования Северного морского пути для поставок энергоресурсов.

Обе стороны также договорились о расширении сотрудничества в газовом секторе и приветствовали создание рабочей группы по газу для определения областей взаимной выгоды, включая развитие инвестиций в газовую инфраструктуру и проекты распределения, использование природного газа на транспорте и новые виды топлива, в том числе водород.

Обе стороны, признавая силу индийского нефтехимического рынка, договорились о расширении сотрудничества за счет российского участия через инвестиционные, технологические и другие способы сотрудничества в индийском нефтехимическом секторе.

Они приветствовали интерес Nayara Energy к производству такой продукции, как полипропилен, в Индии, говорится в заявлении.

Две страны также договорились рассмотреть перспективы расширения сотрудничества в области гидроэнергетики, тепловой энергетики, энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Они также отметили необходимость сотрудничества в области водородной экономики и развития с низким уровнем выбросов, включая обмен передовым опытом.

В заявлении говорится, что индийская сторона подчеркнула необходимость ответственного и разумного ценообразования на мировые поставки энергии, определяемого рыночными силами.

Стороны отметили важность диалога между потребителями и производителями для стабилизации цен на энергоносители.

День начался с переговоров министра обороны Раджнатха Сингха со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках Индийско-российского межправительственного комитета по военно-техническому сотрудничеству (IRIGC-M & MTC).

Между тем, министр иностранных дел С. Джайшанкар провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Затем министры иностранных дел и обороны двух сторон провели диалог «2 + 2».

Лавров и Шойгу прибыли сюда поздно вечером в воскресенье.