Индия и Россия соглашаются координировать афганское урегулирование и мир в регионе | Последние новости Индии

В среду советник по национальной безопасности Аджит Доваль и его российский коллега Николай Патрушев провели широкомасштабные переговоры в Нью-Дели о сложившейся ситуации в Афганистане после захвата власти талибами и его последствиях для безопасности Индии, России и региона Центральной Азии.

В заявлении посольства России говорится, что они обсудили военную, политическую, социальную и экономическую ситуацию в раздираемой войной стране.

что Годы В сообщении говорится, что затронуты также гуманитарные и миграционные проблемы в Афганистане, а также перспективы совместных российско-индийских усилий, направленных на создание условий для начала процесса мирного урегулирования на основе внутриафганского диалога.

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«Кроме того, стороны договорились координировать подход России и Индии в многосторонних форматах к афганскому урегулированию», – говорится в сообщении.

Также была подчеркнута важность определения параметров будущего государственного устройства Афганистана самими афганцами, а также необходимость предотвращения эскалации насилия – социальных, этнических и межконфессиональных противоречий в стране.

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По сообщению посольства, два высокопоставленных должностных лица также обсудили углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности с акцентом на усиление взаимодействия на антитеррористическом направлении, борьбу с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

Он также рассказал об активизации совместной работы спецслужб и военных властей двух стран.

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Встреча состоялась на следующий день после того, как Дюваль провел обстоятельные переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бернсом об афганском кризисе.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудили 24 августа события в Афганистане и выразили мнение, что для двух стран важно работать вместе.

Во вторник Министерство иностранных дел заявило, что Патрушев посетил Индию по приглашению Дюваля для проведения правительственных консультаций на высоком уровне между Индией и Россией по Афганистану.

Российский посол Николай Кудашев заявил в понедельник, что существует «широкий простор» для сотрудничества между Индией и Россией в Афганистане, и обе стороны поддерживают регулярные контакты друг с другом по поводу последних событий в раздираемой войной стране.

(при участии агентства)