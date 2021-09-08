Economy

Индия и Россия соглашаются координировать афганское урегулирование и мир в регионе | Последние новости Индии

8 сентября, 2021
Marfa Fedoroa

В среду советник по национальной безопасности Аджит Доваль и его российский коллега Николай Патрушев провели широкомасштабные переговоры в Нью-Дели о сложившейся ситуации в Афганистане после захвата власти талибами и его последствиях для безопасности Индии, России и региона Центральной Азии.

В заявлении посольства России говорится, что они обсудили военную, политическую, социальную и экономическую ситуацию в раздираемой войной стране.

что Годы В сообщении говорится, что затронуты также гуманитарные и миграционные проблемы в Афганистане, а также перспективы совместных российско-индийских усилий, направленных на создание условий для начала процесса мирного урегулирования на основе внутриафганского диалога.

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«Кроме того, стороны договорились координировать подход России и Индии в многосторонних форматах к афганскому урегулированию», – говорится в сообщении.

Также была подчеркнута важность определения параметров будущего государственного устройства Афганистана самими афганцами, а также необходимость предотвращения эскалации насилия – социальных, этнических и межконфессиональных противоречий в стране.

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По сообщению посольства, два высокопоставленных должностных лица также обсудили углубление двустороннего сотрудничества в области безопасности с акцентом на усиление взаимодействия на антитеррористическом направлении, борьбу с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

Он также рассказал об активизации совместной работы спецслужб и военных властей двух стран.

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Встреча состоялась на следующий день после того, как Дюваль провел обстоятельные переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бернсом об афганском кризисе.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудили 24 августа события в Афганистане и выразили мнение, что для двух стран важно работать вместе.

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Во вторник Министерство иностранных дел заявило, что Патрушев посетил Индию по приглашению Дюваля для проведения правительственных консультаций на высоком уровне между Индией и Россией по Афганистану.

Российский посол Николай Кудашев заявил в понедельник, что существует «широкий простор» для сотрудничества между Индией и Россией в Афганистане, и обе стороны поддерживают регулярные контакты друг с другом по поводу последних событий в раздираемой войной стране.

(при участии агентства)

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