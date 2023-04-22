Индия и Россия финансируют транспортные проекты в инфраструктуре Ирана

Указав, что часть транспортных проектов в инфраструктуре страны будет реализована за счет местных ресурсов, Данеш Джафари поднял вопрос о возможности использования иностранных ресурсов, предоставляемых такими партнерами, как Индия и Россия, для финансирования этих совместных проектов.

С другой стороны, он указал в своих заявлениях на некоторые узкие места на трех путях коридора север-юг в Иране и добавил, что использование высоких мощностей иностранных компаний, а также иранского частного сектора может оптимально ускорить реализацию этих транспортных проектов.

Датчанин Джафари продолжил, чтобы задействовать все возможности коридора север-юг, что государству необходимо укрепить транспортную сеть на Каспии, наладив больше сообщений с российскими портами и другими странами, граничащими с Каспийским морем.

Он сказал, что, учитывая сильную позицию стран Центральной Азии в области железнодорожных перевозок, существует больше возможностей для использования пропускной способности железных дорог в коридоре север-юг, добавив, что в восточном Иране есть важные проекты по продвижению и развитию транспорта в коридор север-юг.

Он пояснил, что большая часть региональных транспортных потребностей может быть удовлетворена за счет использования пропускной способности Бендер-Аббаса до железной дороги Инче-Борун и Туркменистана, а также Сарахса.

Иранский фонд развития транспорта — это новый фонд, созданный с целью расширения возможностей финансирования проектов в области транспорта.