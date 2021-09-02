Индия и Франция соглашаются на диалог по космической безопасности – Diplomatic

Объявления

в соответствии с режимы Сообщается, что Индия и Франция договорились начать двусторонний диалог по космической безопасности. Это будет третья страна, с которой Индия будет вести диалог по космической безопасности. Две другие страны – это США и Япония, и эти диалоги начнутся соответственно в 2015 и 2019 годах. Для Франции Индия будет первой азиатской страной, которая вступит в такой диалог.

Идея диалога по космической безопасности между Индией и Францией не вызывала удивления по двум причинам. Во-первых, Франция остается одним из старейших и самых надежных партнеров Индии в области космоса и других стратегических технологий. Сотрудничество между Нью-Дели и Парижем через космический и ядерный Домены отражают доверие, которое они испытывают друг к другу. Во-вторых, диалог по космической безопасности между двумя странами является признаком ухудшения условий космической безопасности, и ряд стран-единомышленников собираются вместе, чтобы найти пути решения растущих вызовов и угроз в космическом пространстве.

Предложение о диалоге по космической безопасности между Индией и Францией, как сообщается, было выдвинуто во время визита министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в Индию в апреле и во время визита главы космического командования Франции Мишеля Фридлинга в марте этого года. Хотя даты проведения Диалога по космической безопасности не называются, он все же важен. Тот факт, что Индия поддерживает такие отношения только с Соединенными Штатами, Японией, а теперь и с Францией, отражает новую стратегическую динамику между Индо-Тихоокеанским регионом и удобством Индии в обсуждении вопросов космической безопасности со своими стратегическими партнерами.

По данным индийских СМИ, ОтчетыОдно из основных направлений диалога – это пути и средства защиты космических ресурсов. Быстрый рост противокосмического потенциала Китая – это опасное явление, с которым борются Индия, Франция, Япония и Соединенные Штаты. Растущие запасы противокосмических средств Китая – это то, что державы в Индо-Тихоокеанском регионе больше не могут игнорировать. Хотя Китай неоднократно заявлял, что его космическая программа носит чисто мирный характер, Индия и другие космические державы в Индо-Тихоокеанском регионе по-прежнему обеспокоены недавними разработками Китая в космическом пространстве из-за присущих им стратегических рисков и рисков для безопасности. Социальные, экономические интересы и безопасность китайского противокосмического потенциала достаточно сложны, чтобы Индия и Франция, а также другие космические игроки собрались вместе и выработали общее представление о пробелах и уязвимостях, которым они в противном случае могли бы подвергнуться. Эта конкуренция и риски, вероятно, возрастут в ближайшие годы, поскольку космическое пространство становится все более вовлеченным в меняющуюся геополитику и конкуренцию великих держав.

Конечно, Китай – не единственная страна Разработка прилавок Возможности. Россия, США и Индия также развивают эту Возможности, хотя и в разной степени. Но растущий противокосмический потенциал Китая, а также его агрессивная военная позиция и применение силы против больших и малых держав в Индо-Тихоокеанском регионе вызвали тревогу во многих региональных столицах.

Вам нравится эта статья? Щелкните здесь, чтобы подписаться на полный доступ. Всего 5 долларов в месяц.

И все больше стран создают военные институты, посвященные космосу. В июле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон начал процесс создания космического командования. В Французское аэрокосмическое командование Он был создан 3 сентября 2019 года. Командование со штаб-квартирой в Тулузе насчитывает 220 сотрудников, работающих над разработкой возможностей для защиты военных спутников, которые могут приближаться к космическим угрозам со стороны иностранных держав. В марте этого года Франция провела свои первые многонациональные военно-космические учения ASTERX. В учениях участвовали Германия, Италия и Соединенные Штаты, стремясь укрепить свои вооруженные силы и операции по реагированию на более современные космические угрозы. Генерал Мишель Фридлинг, глава французского аэрокосмического командования, охарактеризовал это как “стресс тестдля нового французского аэрокосмического командования.

Китай создает силы стратегической поддержки Народно-освободительной армии (НОАК)ПЛАССФ) в 2015 году стало отражением растущего значения космоса в военном мышлении Пекина. Создание PLASSF имело отношение к другим космическим державам, поскольку оно объединило возможности Народно-освободительной армии в космосе, кибернетической войне и радиоэлектронной войне. Это объединило несколько мощных способностей, чтобы лишить других игроков любого преимущества, которое они могли бы получить от использования космических средств. Россия Он также осуществил такие институциональные разработки с Воздушно-космическими силами России, которые были созданы в 2011 году как часть Воздушно-космических сил обороны России и нацелены на развитие военного космоса. ИндияКроме того, он вносит институциональные изменения, чтобы отразить новые реалии развития военного космоса. Создание Космических сил США в 2019 году президентом Дональдом Трампом привлекло много внимания, отчасти из-за его уникальной личной политики.

Краткое описание дипломата Еженедельный бюллетень п Получите краткое изложение истории недели и создайте истории для просмотра в Азиатско-Тихоокеанском регионе. READ Российская капсула приносит домой три космических буклета - Spaceflight Now Получите информационный бюллетень

Реальность такова, что больше стран, вероятно, пойдут по этому пути из-за растущего чувства конкуренции и провала многосторонних дискуссий. В то же время соревнование объединяет ряд партнеров-единомышленников, которые вместе работают над сохранением неприкосновенности космического пространства, даже если они не могут полностью преуспеть в своих усилиях.

Объявления

Диалог между Индией и Францией по космической безопасности также свидетельствует об изменении ориентации Индии в космосе. Сотрудничество Индии с различными странами в области гражданского космоса стало больше сосредоточиваться на космической безопасности. Индия также надеется достичь общего многостороннего понимания возникающей космической среды и потенциальных угроз для безопасного, устойчивого и постоянного доступа в космическое пространство.

Например, первая версия индийско-японского диалога по космической безопасности: направленный Глобальная спутниковая навигационная система, космическая ситуационная осведомленность (SSA), космическая безопасность и стандарты, связанные с космосом, помимо двустороннего космического сотрудничества, которое недавно было расширено. Диалог Индии с Соединенными Штатами также был продиктован аналогичным набором вопросов, включая «долгосрочную безопасность и устойчивость космической среды, включая осведомленность о состоянии космоса и предотвращение столкновений в космическом пространстве». Две страны завершили три раунда диалога по космической безопасности и третью сессию. посмотрел на Изменение тенденций космических угроз, их национальных космических приоритетов и возможностей сотрудничества как в двустороннем контексте, так и на многосторонних площадках.

Развитие общего и общего понимания среды космической безопасности и разработка соответствующих средств противодействия ей, а также некоторый путь вперед в будущем глобальном управлении были бы действительно полезным шагом. Индия, вероятно, начнет такие переговоры с другими партнерами-единомышленниками за пределами Франции, включая Австралию и Соединенное Королевство, что также может дать Индии видную лидирующую роль в глобальном управлении.