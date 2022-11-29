Индия купила 40% российской морской нефти сорта Urals в ноябре — данные Refinitiv, дилеры

МОСКВА (Рейтер) — Индия купила около 40 процентов всех морских экспортных объемов нефти Urals в ноябре, согласно расчетам Reuters, основанным на данных Refinitiv и трейдеров, обогнав другие государства в качестве покупателей.

Расчеты Reuters показали, что поставки российской нефти Urals в Индию составили около 40 процентов от общего морского экспорта Urals в ноябре, не считая транзитной нефти из Казахстана, которая продается как KEPCO.

В то же время рядовые отгрузки в Европу, ранее являвшуюся крупнейшим потребителем морского Urals, в ноябре составили чуть менее четверти. Практически весь объем был отдан НПЗ, акциями которых владеют российские нефтяные компании.

Общий объем отгрузки нефти сорта Юралс из портов России в ноябре составил 7,5 млн тонн без учета транзитных объемов в Казахстан.

5 декабря Евросоюз ввел эмбарго на поставки российской нефти, транспортируемой по морю.

По мнению трейдеров, в декабре объем поставок нефти сорта Юралс в Европу может сократиться еще больше, поскольку эмбарго подразумевает запрет на поставку российской нефти даже российскими компаниями на оставшиеся нефтеперерабатывающие активы в Евросоюзе.

Трейдеры говорят, что обсуждения в Европейском Союзе ограничения цен на российскую нефть также осложняют торговлю декабрьскими объемами, усиливая неопределенность.

Основным покупателем Urals в Средиземноморье остается Турция, в ноябре поставки в эту страну составляли около 15% всего морского экспорта Urals, по подсчетам Reuters.

Кроме того, многие грузы марки Urals направляются в Порт-Саид в Египте, где их предполагается перегружать на более крупные танкеры для доставки в Азию и, возможно, в Китай.

Согласно данным, в ноябре на долю Китая приходилось менее 5% морского экспорта Urals, но трейдеры ожидали, что некоторые танкеры повернут в сторону Китая позже.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Дэвид Грегорио

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