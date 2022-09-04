Индия обгоняет Великобританию и становится пятой по величине экономикой мира, поскольку Европа замедляется из-за кризиса поставок газа в Россию

Индия опередила Великобританию за последние три месяца 2021 года и стала пятой по величине экономикой мира, поскольку Лондон пережил серьезный удар по стоимости жизни на фоне российско-украинской войны.

что случилось: Индия опередила Великобританию и сохранила лидерство в первом квартале, Bloomberg упомянулсо ссылкой на данные о ВВП Международный Валютный Фонд.

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ВВП Индии вырос на 13,5% самыми быстрыми темпами за год в апреле-июне, чему способствовала благоприятная база и сильный рост в секторах сельского хозяйства, услуг, строительства и частного потребления. В отчете добавлено, что «номинальный» ВВП Индии на скорректированной основе с использованием обменного курса доллара США на последний день мартовского квартала составил 854,70 млрд долларов, а ВВП Лондона — 816 млрд долларов.

Это произошло, когда Великобритания боролась с ростом цен на энергоносители и ростом потребительской инфляции на фоне кризиса с поставками газа, вызванного закрытием Россией основного маршрута поставок в Европу. Рост цен на энергоносители и рост стоимости жизни поставили самую богатую страну Европы на грань гражданских беспорядков зимой, согласно отчету консалтинговой компании по рискам Verisk.

Между тем, по словам министра финансов Индии, в этом году ожидается рост экономики Нью-Дели на 7%. Суманатан ТВ.

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