Индия отчитала Twitter за неполное выполнение государственного распоряжения

Приложение Twitter для iPhone загружено на этой иллюстративной фотографии, сделанной в Лос-Анджелесе, Калифорния. Майк Блейк | Рейтер

Индия осудила Twitter за то, что он немедленно не выполнил распоряжения правительства об удалении определенного контента, и предупредила гиганта социальных сетей, что он должен соблюдать местные законы, чтобы работать в стране. Секретарь Министерства электроники и информационных технологий Аджай Сони встретился в среду с вице-президентом Twitter по глобальной государственной политике Моник Миш и заместителем генерального юрисконсульта Джимом Бейкером. «Министр выразил свое глубокое разочарование руководству Twitter по поводу того, как Twitter неохотно, неохотно и с большой задержкой взялся за решение существенных вопросов». Он сказал в заявлении после встречи.. Индия приказала Twitter удалить более 1100 учетных записей и сообщения, в которых утверждается, что они распространяют ложную информацию о фермерах, протестующих против новых сельскохозяйственных реформ. Reuters сообщает.

(Секретарь Сони) воспользовался этой возможностью, чтобы напомнить Twitter, что его конституция и законы в Индии являются суверенными. Заявление правительства Индии

Он также описал некоторые аккаунты, которые хотели удалить, как «поддерживаемые сторонниками Халистана и поддерживаемые Пакистаном». В своем заявлении правительство не представило конкретных доказательств этих обвинений. “(Министр Сони) воспользовалась этой возможностью, чтобы напомнить Twitter, что ее конституция и законы в Индии являются суверенными. Ожидается, что ответственные лица не только подтвердят, но и сохранят приверженность соблюдению законов страны. Twitter объяснил в своем блоге, что он предпринял шаги для уменьшения появления хэштегов, содержащих вредоносный контент, и заблокировал более 500 учетных записей, которые участвовали в «явных примерах манипуляции платформой и спама». Другие учетные записи, указанные в постановлениях о государственной блокировке, недоступны в стране, но могут быть доступны из-за пределов Индии. Компания добавила, что не считает, что направленные против нее меры соответствуют индийскому законодательству, и отказывается ограничивать учетные записи журналистов, активистов и политиков. «В соответствии с нашими принципами защиты свободы слова и свободы выражения мнения, мы не предпринимали никаких действий в отношении учетных записей, состоящих из новостных агентств, журналистов, активистов и политиков», – говорится в сообщении Twitter в блоге, добавив: «Поэтому мы считаем это нарушит их основное право на свободу выражения мнения в соответствии с индийским законодательством ».