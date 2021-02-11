Индия отчитала Twitter за неполное выполнение государственного распоряжения

Приложение Twitter для iPhone загружено на этой иллюстративной фотографии, сделанной в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Майк Блейк | Рейтер
Индия осудила Twitter за то, что он немедленно не выполнил распоряжения правительства об удалении определенного контента, и предупредила гиганта социальных сетей, что он должен соблюдать местные законы, чтобы работать в стране.
Секретарь Министерства электроники и информационных технологий Аджай Сони встретился в среду с вице-президентом Twitter по глобальной государственной политике Моник Миш и заместителем генерального юрисконсульта Джимом Бейкером.
«Министр выразил свое глубокое разочарование руководству Twitter по поводу того, как Twitter неохотно, неохотно и с большой задержкой взялся за решение существенных вопросов». Он сказал в заявлении после встречи..
Индия приказала Twitter удалить более 1100 учетных записей и сообщения, в которых утверждается, что они распространяют ложную информацию о фермерах, протестующих против новых сельскохозяйственных реформ. Reuters сообщает.
(Секретарь Сони) воспользовался этой возможностью, чтобы напомнить Twitter, что его конституция и законы в Индии являются суверенными.
Заявление правительства Индии
Прошлый месяц , В сообщениях говорилось, что протестующие столкнулись с властями.В результате сотни раненых и одна смерть. Местные СМИ сообщили, что власти выдвинули обвинения против журналистов и видного члена оппозиции из-за твитов в Твиттере о смерти. Верховный суд пока прекратил их задержание.
В общедоступном сообщении блога Перед встречей в среду Twitter заявил, что частично выполнил приказы. На прошлой неделе социальная сеть временно заблокировала некоторые учетные записи по запросу правительства, но позже сообщила, что доступ к ним был восстановлен «способом, который, как мы считаем, соответствует индийскому законодательству».
В заявлении правительства говорится, что Нью-Дели считает хэштег «крестьянский геноцид» подстрекательским и необоснованным, утверждая, что он был использован для распространения дезинформации о протестах.
Он также описал некоторые аккаунты, которые хотели удалить, как «поддерживаемые сторонниками Халистана и поддерживаемые Пакистаном». В своем заявлении правительство не представило конкретных доказательств этих обвинений.
“(Министр Сони) воспользовалась этой возможностью, чтобы напомнить Twitter, что ее конституция и законы в Индии являются суверенными. Ожидается, что ответственные лица не только подтвердят, но и сохранят приверженность соблюдению законов страны.
Twitter объяснил в своем блоге, что он предпринял шаги для уменьшения появления хэштегов, содержащих вредоносный контент, и заблокировал более 500 учетных записей, которые участвовали в «явных примерах манипуляции платформой и спама».
Другие учетные записи, указанные в постановлениях о государственной блокировке, недоступны в стране, но могут быть доступны из-за пределов Индии. Компания добавила, что не считает, что направленные против нее меры соответствуют индийскому законодательству, и отказывается ограничивать учетные записи журналистов, активистов и политиков.
«В соответствии с нашими принципами защиты свободы слова и свободы выражения мнения, мы не предпринимали никаких действий в отношении учетных записей, состоящих из новостных агентств, журналистов, активистов и политиков», – говорится в сообщении Twitter в блоге, добавив: «Поэтому мы считаем это нарушит их основное право на свободу выражения мнения в соответствии с индийским законодательством ».
Министр информационных технологий сказал Twitter, что он может вести бизнес в Индии, но, согласно заявлению правительства, он по-прежнему должен соблюдать индийские законы независимо от правил и руководящих принципов компании социальных сетей.
Индия является третьей по величине торговой площадкой Твиттера после США и Японии, и по состоянию на январь там насчитывалось более 17 миллионов пользователей. По данным немецкой компании Statista.
Текущее противостояние с правительством создает проблемы для американской компании, поскольку она должна согласовывать защиту права на свободу слова своих пользователей с соблюдением местных законов. Агентство Reuters сообщило, что Махима Коул, главный лоббист Индии в Twitter, подал в отставку, поскольку компания борется с нарастающим кризисом с общественностью.
С другой стороны, индийские правительственные чиновники продвигают Самодельная альтернатива Twitter под названием Koo App И местные СМИ сообщили о Увеличение количества пользователей на этом сайте. Министерство информационных технологий продвигало собственный аккаунт на новой платформе Twitter.