Индия подписала соглашение о партнерстве в сфере оборонной логистики с Россией

Индия собирается подписать соглашение о разделении оборонной логистики с Россией почти через пять лет после подписания аналогичного соглашения с США.

Двустороннее соглашение об обмене логистикой — одно из 10, которые Индия и Россия подпишут во время встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

Источники в Нью-Дели заявили, что соглашение установит рамки для Индии и России, чтобы открыть свои военные базы для армии, флота и авиации друг друга. Это позволит Индии получить доступ к российским военным базам, включая морские порты в богатом ресурсами Северном Ледовитом океане, который является новой стратегической границей для Китая и Военно-морского флота Народно-освободительной армии (ПЛАН).

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Это также даст российскому флоту доступ к индийским военно-морским базам в регионе Индийского океана, где растущее стратегическое сближение Индии с Соединенными Штатами и другими ее партнерами по квартету (Японией и Австралией) для сдерживания Китая вызвало морщины в отношениях Дели с Соединенными Штатами. Состояния. Москва.

Индия подписала соглашение о разделении военной логистики с США в 2016 году, за которым последовали аналогичные соглашения с Австралией и Японией, а также с Францией, Сингапуром и Южной Кореей. Он также ведет переговоры об аналогичных соглашениях с Вьетнамом и Соединенным Королевством.

Саммиту Моди-Путин будет предшествовать диалог «2 + 2», который будет созван министром обороны Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел С. Джайшанкаром со своими коллегами в российском правительстве Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым в Нью-Дели.

Обе стороны, вероятно, официально одобрит производство более 500000 винтовок АК-203 в Амети, штат Уттар-Прадеш, индо-русским Rifles Private Limited (IRRPL), совместным предприятием специального назначения Совета по производству боеприпасов (теперь Advanced Weapons). Equipment India Limited, Munitions India Limited of India, Рособоронэкспорт (RoE), ОАО Концерн Калашников, Россия. Винтовки AK-203 калибра 7,62×39 мм заменят стандартные винтовки INSAS индийской армии.

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Однако неопределенность нависла над проектом производства вертолета КА-226Т компанией Helicopters Indo-Russian Helicopters Limited (IRGL), совместным предприятием индийской Hindustan Aeronautics Limited, ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Межправительственное соглашение 2015 года содержало положения об импорте Индией 60 вертолетов из России и производстве еще 200 вертолетов на заводе HAL в Тумкуре в штате Карнатака. Однако стороны пока не смогли устранить разногласия по поводу стоимости и объема исходного контента. Источники заявили, что диалог и встреча на высшем уровне между Моди и Путиным в формате 2 + 2 в понедельник могут привести к прогрессу в закупке Индией некоторых вертолетов KA-226T из России, которые готовы удовлетворить непосредственные потребности ее вооруженных сил в легких вертолетах. .

Встреча на высшем уровне между Моди и Путиным, вероятно, приведет к заключению соглашений, которые будут стимулировать двустороннюю торговлю и расширить сотрудничество в областях, связанных с наукой и технологиями, особенно в космическом секторе.

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