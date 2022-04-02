Индия покупает больше нефти из России? Формула оплаты и оборонные сделки в стадии подготовки

На фоне слухов о том, что Индия будет покупать больше сырой нефти у России со скидкой и договорится о возможном обмене рупией на рубль, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел д-ром С. Джайшанкаром в Нью-Дели.

За последние 48 часов в Нью-Дели критиковали друг друга заместитель Агентства национальной безопасности США, министр иностранных дел Великобритании и министр иностранных дел России.

Лидеры двух стран говорили о последствиях продолжающегося кризиса для торгово-экономических отношений. Российская сторона проинформировала Индию о ситуации и ведущихся переговорах с Украиной. Министр иностранных дел д-р Джайшанкар еще раз подчеркнул необходимость прекращения насилия и разрешения кризиса путем диалога и дипломатии. В нем говорилось, что Устав Организации Объединенных Наций, международное право и суверенитет должны соблюдаться. Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, необходимость доставки гуманитарной помощи населению этой страны и Ирана и Совместный всеобъемлющий план действий.

— сказал доктор С. Добавив, что «Индия всегда выступала за разрешение разногласий и споров посредством дипломатии и диалога».

Министр иностранных дел России заявил, что отношения между двумя странами, несмотря на многие трудности, очень крепкие, добавив, что Россия продолжает реализацию проектов в различных областях, включая науку, энергетику, медицину и другие.

По Украине он сказал в своем вступительном слове, что позиция России известна и от него ничего не скрывают. Он попросил Индию принять позицию России в целом, а не в одностороннем порядке.

Выразив удовлетворение тем, что Индия воспринимает ситуацию «всем своим влиянием, а не только с одной стороны», российский министр добавил: «Мы заинтересованы в сбалансированном мировом порядке, который сделал бы его устойчивым. В наши дни наши западные коллеги хотят любую значимую международную проблему сводить к кризису на Украине».

Министр прибыл прямо из Тунчи после переговоров с представителями китайского правительства и талибов, присутствовавшими на конференции по Афганистану и его соседям. Нью-Дели не был приглашен на конференцию. В кулуарах он встретил своего пакистанского коллегу Шаха Махмуда Куреши. Поскольку Россия объявила войну Украине, это был первый визит Лаврова в Китай.

В ходе переговоров со своим индийским коллегой российский министр, по словам источников, призвал Индию принять участие в саммите БРИКС, который, как ожидается, пройдет в конце этого года в Китае. Его визит в Индию близок к неожиданному визиту министра иностранных дел Китая Ван И в марте.

Источники подтвердили Financial Express Online, что во время встречи в Нью-Дели российский министр подтвердил, что незавершенные оборонные сделки будут ускорены, и призвал Индию увеличить импорт энергоносителей, а также продовольственную безопасность.

Ранее Financial Express Online сообщал, что наряду с поставкой четырех подвесных зенитно-ракетных комплексов С-400 ВВС Индии (IAF) осуществляется поставка 12 комплектов модернизации Су-30 и МиГ-29 для 59 самолетов и 21 группы МиГов. Дополнительные самолеты -29, два фрегата в производстве на одной из верфей в России, ожидается отсрочка аренды INS Chakra.

В 2020 году Индия обратилась к России с просьбой ускорить доставку этого оружия после столкновения между индийскими и китайскими войсками вдоль линии фактического контроля. Индия уже призвала Россию производить детали и компоненты для различных военных платформ, используемых индийскими вооруженными силами.

Энергетическое партнерство

В ходе визита основное внимание было уделено закупке Индией сырой нефти в этой стране со скидкой и планированию плана платежей на основе рупий. Согласно сообщениям, пострадавшая от санкций страна предлагает Индии сорт «Уральский ключ» со скидкой до 35 долларов за баррель по сравнению с довоенными ценами, чтобы побудить Индию увеличить поставки.

Давайте начнем с того, что Россия хочет, чтобы Индия в этом году заключила контракт на 15 миллионов баррелей только для начала.

Москва и Нью-Дели работают над некоторыми другими способами оплаты в свете западных санкций против России. Россия стремится использовать национальные валюты в обход доллара и евро, пытаясь избавиться от зависимости от этих валют.

Механизм рубль-рубль существовал еще во времена бывшего Советского Союза. Это сделано для того, чтобы обойти платежи в долларах США из-за напряженности в отношениях между Москвой и США. Индия использовала механизм оплаты рупий за товары, которые она покупала в России.

На предыдущей пресс-конференции в Нью-Дели высокопоставленные дипломаты посольства России указали, что механизм валютного свопа будет перезапущен, поскольку они не хотят полагаться на механизм расчетов в долларах.

Подсолнечное масло

По имеющимся данным, поскольку поставки из Украины были остановлены из-за продолжающегося кризиса, Индия заключила контракт на закупку подсолнечного масла в России по рекордно высокой цене.