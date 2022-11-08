Индия прислушивается к совету США по покупке нефти в России

Страны G7 планируют ограничить цены на морскую экспортную нефть с 5 декабря. (представление)

Индия выиграет от установленного Россией потолка цен на нефть и надеется, что США воспользуются этим, заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен накануне своего визита в Индию на этой неделе.

Соединенные Штаты и их союзники из «Большой семерки» стремятся помешать России получать прибыль от нефти после ее вторжения 24 февраля в Украину, обеспечивая при этом, чтобы большая часть ее нефти продолжала поступать на мировые рынки.

Страны G7 планируют снизить цены на морскую экспортную нефть с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник России, открыто не осудила то, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине.

Индия импортирует 85% своей потребности в сырой нефти и стала вторым по величине покупателем нефти в России после Китая, используя российскую нефть со скидкой со стороны некоторых западных покупателей.

«Если они захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ценовой потолок», — цитирует г-жу Йеллен заявление, опубликованное информационным агентством Moneycontrol со ссылкой на Press Trust of India (PTI).

«Но даже если они будут использовать другие финансовые услуги, мы полагаем, что ценовой предел поможет им договориться о хороших скидках на мировых рынках. Мы ожидаем, что Индия выиграет от этой схемы».

Г-жа Йеллен отправится в Индию в пятницу, чтобы принять участие в встрече американо-индийского экономического и финансового партнерства. Министерство финансов США заявило, что проведет переговоры с министром финансов Нирмалой Ситхараман о принятии Индией председательства в G20.

В субботу он отправится на индонезийский остров Бали для совместной встречи министров финансов и здравоохранения G20, а затем присоединится к президенту Джо Байдену на саммите G20 15 и 16 ноября.

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