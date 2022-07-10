Индия: российские компании запускают чартерные суда в Индию

Российские компании регулярно запускают чартерные суда для обеспечения поставок товаров первой необходимости, в том числе жизненно важного сырья, в Индию и Китай на фоне санкций, введенных против Москвы после войны на Украине, которые затронули нормальные цепочки поставок.

Как стало известно ET, были запущены чартерные контейнерные перевозки между Россией и Индией для беспрепятственной перевозки критически важного сырья.

Источники сообщили, что российская судоходная компания «Интеко» и базирующаяся в Китае Swift Transport Group создали совместные дочерние компании для оказания услуг по контейнерным перевозкам между Восточным на Дальнем Востоке России и портами в Китае.



За три месяца до конца мая Китай потратил около 19 миллиардов долларов на покупку российской нефти, газа и угля, что почти вдвое больше, чем год назад. Индия потратила 5,1 миллиарда долларов за тот же период, что более чем в пять раз больше, чем год назад.

Индия и Россия ведут переговоры о возрождении морского пути Владивосток-Ченнаи в рамках Индо-Тихоокеанского партнерства.

Тем временем в индийский порт прибыла первая партия грузов из России через Иран после работы Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC). Груз через восточное отделение INSTC направляется в Индию. 5 июля в ходе серии переговоров на высоком уровне Индия призвала Иран содействовать регулярному использованию INSTC протяженностью 7200 км.

Выступая в июне на шестом Саммите по Каспийскому морю, президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над расширением портовой инфраструктуры в Каспийском регионе. «В первую очередь речь идет о строительстве международного транспортного коридора север-юг. Это действительно амбициозный проект, представляющий собой 7200-километровый транспортный маршрут из Санкт-Петербурга в порты Ирана и Индии», — заявил российский министр. подчеркнул президент. .

«Содействие скорейшему запуску этого коридора направлено на то, чтобы способствовать скорейшему запуску этого коридора», — сказал Путин. В 2021 году продажи товаров между Россией и Индией выросли на 46,5%.