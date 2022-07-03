Индия скоро войдет в тройку лидеров космического бизнеса

Агниколь Космос Atmanirbhar, пожалуй, самая известная история успеха в индийском космическом секторе. Основанная в IIT Madras, она попала в заголовки газет, когда стала первой компанией в мире, успешно изготовившей и испытавшей ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере. Целью стартапа является разработка и запуск собственной малой ракеты-носителя с лифтом, говорит Шринат Равичандран, соучредитель и генеральный директор. Выдержки из интервью:

Когда вы начинали, почему вы думали об Индии как о рынке?

Индия, возможно, не была готова в то время, но я знал, что это неизбежно. В Соединенных Штатах я понял, что ISRO пользуется огромным доверием. Индия уже была на карте благодаря достижениям ISRO. Дело было не в том, было ли это просто вопросом времени. Мы видим, что из Индии выходит множество небольших спутниковых компаний, мы видим производителей спутниковых компонентов, вся экосистема выходит из Индии. Индия доберется туда.

Где Индия в космическом секторе?

Индия отстает от США на семь-восемь лет. С точки зрения технологий Индия там. Может потребоваться пять или шесть лет, чтобы отправить человека в космос или повторно использовать, как это сделали Соединенные Штаты с SpaceX. С точки зрения бизнеса инвесторы начинают понимать, что это не проекты НИОКР, а то, что на их основе строятся жизнеспособные бизнес-модели. Деньги потекли. Нам повезло собрать деньги.

В ближайшие несколько лет нас ждут крупные прорывы. Беременность немного затянулась, но я думаю, что мы уже там. Честное правительство поощрило бы многих людей попробовать это. ISRO полезна, а также представляет интерес для канцелярии премьер-министра. Индия определенно войдет в тройку лидеров в ближайшие пять лет.

Война на Украине изменила ситуацию? Некоторые пуски сейчас перебрасываются с российских объектов, а может быть, даже дойдут до Индии?

По мере того, как все больше людей задаются вопросом, стоит ли запускать их из России, индийский PSLV и другие набирают обороты. У нас также есть возможность решить проблемы многих людей, которые уже работают с Россией. Даже в ходе обычного ведения бизнеса люди начнут приближаться к Индии. Не только в ракетах, но и во многих вещах, связанных с космосом. Это смешанная сумка. Цены на сырье выросли. Но некоторые полупроводники, предназначенные для России, попадут к нам. В целом для нас это положительный момент.

Расскажите подробнее о планах вашей компании.

Мы пытаемся получить первые несколько запусков в этом году. Это будут тестовые полеты (бета-запуск). Затем расширение до коммерческого запуска в 2023 году.