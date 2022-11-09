Индия укрепляет экономические связи с Россией

Индия расширит экономические отношения с Россией и продолжит покупать нефть у Москвы, заявил министр иностранных дел Индии, отметив, что льготный импорт сырой нефти из Москвы работал в ее пользу.

Министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар заявил во время визита в Москву, что, будучи третьим по величине потребителем нефти в мире, наша «основная обязанность» состоит в том, чтобы обеспечить индийским потребителям «наилучший возможный доступ к международным рынкам на лучших условиях».

Свои комментарии он сделал после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник.

Во время своего первого визита в Россию после начала конфликта на Украине индийский министр подтвердил давние отношения Нью-Дели с Москвой, назвав их «исключительно стабильными отношениями» и «проверкой временем».

«Любая объективная оценка наших отношений на протяжении многих десятилетий подтвердит, что они очень хорошо служили нашим двум странам», — сказал Джайшанкар журналистам, когда его спросили о давлении со стороны западных стран с целью сократить импорт нефти и присоединиться к плану группы. Семь стран устанавливают потолок цен на российскую нефть.

Министр иностранных дел Индии посетил Москву за несколько дней до запланированного визита в Индию министра финансов США Джанет Йеллен для переговоров, которые, вероятно, будут включать предложение о ценовом пределе.

В интервью Press Trust of India в Вашингтоне Йеллен сказала, что Индия может извлечь выгоду из ценовых ограничений на Западе.

«Мы хотим, чтобы российская нефть продолжала снабжать глобальные рынки и оставалась на рынке, — сказала Йеллен PTI. — Но мы хотим убедиться, что Россия не извлекает чрезмерную выгоду из войны, пользуясь очень высокими ценами в первую очередь из-за войны». .» в понедельник.

В соответствии с схемой ограничения цен, которая, как ожидается, будет введена в начале декабря, европейским компаниям будет разрешено транспортировать и страховать поставки российской нефти, если они продаются по цене ниже фиксированной цены, еще не установленной Большой семеркой. Страны. План направлен на дальнейшее снижение цен на российскую нефть.

«Наша цель — снизить цену, которую Россия получает за свою нефть, и сохранить этот нефтяной оборот. Выиграют от этого, в частности, те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия выиграет от этой цены. компании ведут переговоры с Россией».

Йеллен находится в Индии в пятницу, чтобы возглавить совместный диалог (американо-индийское экономическое и финансовое партнерство) со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман.

Индия не комментировала напрямую план ограничения цен: «Мы рассмотрим его», — заявил в прошлом месяце министр нефти и природного газа Хардип Пури.

Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти после конфликта на Украине. В октябре Москва была крупнейшим поставщиком Индии, обогнав традиционных поставщиков Ирака и Саудовской Аравии, поскольку импорт нефти из России резко увеличился с примерно 1% до вторжения в Украину примерно до 20%.

Рост импорта нефти привел к огромному скачку двусторонней торговли между двумя странами.

Во время своего визита в Москву Джайшанкар также заявил, что Индия «решительно выступает за» возвращение к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта, и заявил, что Нью-Дели готов поддержать любую инициативу, как он выразился, по «устранению рисков» глобальная экономика. .

Поездка Джайшанкара состоялась на фоне слухов о том, что Индия может стать потенциальным переговорщиком в усилиях по прекращению конфликта.

Нью-Дели открыто не осуждал Россию за вторжение в Украину и воздерживался от резолюций ООН, критикующих агрессию Москвы, но неоднократно заявлял, что выступает против конфликта.