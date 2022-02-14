Индия Vix выросла на 21%; Российско-украинский кризис и чрезвычайное положение ФРС удовлетворяют аппетит к риску

Индийский индекс волатильности VIX вырос более чем на 21 процент в понедельник, поскольку геополитические риски, связанные с российско-украинским кризисом, наряду с более агрессивными действиями денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США, увеличили склонность к риску во всем мире.

«Ожидается, что закрытое заседание Совета управляющих Федеральной резервной системы состоится в 11:30 утра в понедельник, 14 февраля 2022 года, в соответствии с неотложными процедурами… Предварительно на это собрание запланированы следующие вопросы: Рассмотрение и идентификация Советом Управляющие авансовыми и учетными ставками, которые будут взимать Федеральные резервные банки», — говорится на веб-сайте ФРС.

Ккунал Парар, вице-президент по исследованиям в Choice Broking, сказал, что сегодняшнее восстановление указывает на высокую волатильность, что означает неопределенность на рынке. Он добавил, что ко вторнику индикатор India VIX может достичь 24 пунктов.

Читайте также |

Баррар объяснил, что экстренное заседание Федеральной резервной системы и проблема Украины вызвали панику на рынке, которая вызвала распродажу на мировых и внутренних рынках.

По геополитическим вопросам: «Федеральная резервная система и инфляция; к сожалению, нам придется подождать примерно до лета, чтобы увидеть ощутимые доказательства того, что инфляция снижается, что, я считаю, предотвратит вторжение России в Украину».

Nifty50 и Sensex сегодня потеряли более 2 процентов. В 13:47 IST первый был на уровне 16 999,95 по сравнению с критической отметкой 17 000, а второй — на уровне 56902,15. Индийский индекс VIX вырос на 15,7% до 21,6 пункта.

Резкий рост цен на золото, восстановление индекса доллара после минимумов и сегодняшний скачок индикатора волатильности — все это указывает на то, что инвесторы не хотят рисковать, считает Урбан Шах, старший аналитик Monarch Networth Capital. Шах добавил, что в случае эскалации геополитической напряженности шкала страха может подняться выше до 24 уровней.