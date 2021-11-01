Инди-фильм: путешествуйте по миру из гостиной во время фестиваля еврейского кино в Мэне

Двадцать третий годовой Фестиваль еврейского кино в штате Мэн Он стартует в субботу. Как всегда, этот ежегодный кинематографический праздник приобретает смысл и эволюцию иудаизма, запрограммировав недельный список фильмов, демонстрирующих различные аспекты еврейской жизни во всем мире во всех ее тонкостях.

Это отличная новость для нас здесь, в Портленде, где MJFF стал одним из самых ярких моментов года, когда смотрели фильмы. MJFF – главная достопримечательность для любителей кино, независимо от их религии или нет, с его веселой и сложной подборкой фильмов и возможностью пообщаться как с другими любителями кино, так и с выдающимися режиссерами. Даже когда, как обнаружили несколько кинофестивалей за последние пару лет, определение «посещаемости» должно немного измениться.

«Это наш второй полностью виртуальный фестиваль», – сказала Барбара Мерсон, генеральный директор Еврейского кинофестиваля в штате Мэн, объясняя: «Мы много слышали от нашей аудитории об их опасениях по поводу возвращения в кинотеатры, когда большие группы людей просто думают. о планах на фестиваль в этом году, когда он начнется ». Дельта-версия охватила Мэн. Как и почти каждый кинофестиваль с начала этой пандемии (которая еще не закончилась, так что сделайте уже прививку), MJFF пришлось адаптироваться. И, как и другие организаторы фестиваля, Мерсон научилась находить серебряные накладки там, где могла.

«Прошлогодний фестиваль прошел очень хорошо, – сказал Мерсон, – у нас были очень высокие кассовые сборы и присутствие в Интернете. Кроме того, мы обнаружили, что создатели фильма более охотно присутствовали виртуально благодаря общению в Zoom с нами и нашей аудиторией. Портленд великолепен, Но убедить режиссера выделить неделю в своей очень загруженной жизни и приехать в город – большая просьба ».

Достаточно справедливо, тем более что, как всегда, в этом году в MJFF участвуют фильмы и режиссеры из таких далеких стран, как Израиль, Палестина, Марокко, Аргентина и Россия. «В прошлом году как для нас, так и для нашей аудитории пришлось потрудиться над планированием и посещением виртуального кинофестиваля, – сказал Мерсон. «Теперь, когда мы упускаем из виду личный опыт, мы узнали, что в целом виртуальная работа имеет много плюсов».

Во-первых, Мерсон говорит, что 17 фильмов, которые составляют фестиваль в этом году, представляют собой более эклектичный процесс просмотра, чем обычно.

«У нас немного больше фильмов, чем на прошлогоднем фестивале, но все же меньше, чем когда мы снимали лично», – сказала она. «Это означает, что нашему отборочному комитету действительно приходилось выбирать. Когда вы проводите фестиваль вживую, вы предполагаете, что не все смогут присутствовать на каждом шоу, поэтому вы склонны планировать разные типы фильмов для разной аудитории в представлении. одинаковые временные интервалы. В этом году, учитывая, что каждый может смотреть каждый фильм из своего дома (а виртуальный билет можно использовать в течение нескольких дней), мы можем быть действительно избирательными и выбирать только лучшие из более чем 100 представленных ».

Она попросила Мерсон выбрать несколько своих фаворитов из уже тщательно составленного в этом году списка. Этот процесс она со смехом описала как «выбор моего любимого ребенка». Тем не менее, она одарила нас несколькими фильмами-антологиями, которые публика была особенно взволнована.

“Уроки персидского», От украинского режиссера Вадима Перельмана, по словам энтузиаста Мерсона,« Отличный фильм. Это о Второй мировой войне, но это не типичный фильм о Второй мировой войне. Это действительно о взаимосвязи языка и человеческого общения, хотя драма очень интересна – честно говоря, я не хочу много говорить ». (В знак уважения к совету Мерсона знать как можно меньше вступлений, я просто добавлю что «Уроки персидского языка» в названии формируют центральное и удивительное восприятие, и оставим все как есть).

“Я вижу свою страну в твоих глазах«Это совершенно другой фильм, документальный фильм о двух музыкантах, которые путешествуют со своей родины в Иерусалиме к своим предкам в Марокко, чтобы воссоединиться со своим культурным и музыкальным наследием.

Фильм (режиссер Камаль Хачкер) посвящен марокканской музыке в исполнении и исполнении двух музыкантов, чьи родители родились оттуда. Я люблю музыку, и этот фильм много говорит о процессе иммиграции, о том, что вы приобретаете и что теряете из поколения в поколение », – сказал Мерсон.

Объединение маргиналов в захватывающем документальном фильмепреступление на берегу рекиК сожалению, уникальная американская история фанатизма и несправедливости. Мерсон сказал, что реальная история об аресте в 1966 году молодого чернокожего человека (за прикосновение к руке белого человека) и еврейского адвоката, который боролся от его имени с правовой системой Белого Луизианы Джима Кроу, «рассказывает о пересечении черная история и еврейская история в Луизиане. Это во многом связано с историей того, что произошло. “И что происходит”.

В частности, Майнерс, по словам Мерсона, найдет много интересного в документальном фильме режиссера Исаака Артенштейна “.Поход Шела по пустыне«Потрясающий снимок и проницательный осмотр небольшой, но яркой еврейской общины в Нью-Мексико. В фильме заплетен хлеб хала, приготовленный с острым зеленым перцем, и если это не все, я не знаю, что бы он сделал. , – сказал Мерсон. В еврейском опыте Мэна и Нью-Мексико есть много общего в том, как общины приходят и ассимилируют место, но это также вносит вклад в культуру. Это очень увлекательный фильм, который, как мне кажется, понравится людям в штате Мэн “.

Это, конечно, только верхушка айсберга, ведь в этом году фестиваль предлагает эклектичное и интересное меню. Драма »200 метров«Исследует невзгоды палестинской пары, вынужденной жить по обе стороны израильской разделительной стены».Голливуд и Вторая мировая война«Документирует усилия еврейских режиссеров-иммигрантов Уильяма Уиллера, Билли Уайлдера и Анатоля Литвака по использованию своих фотоаппаратов на войне. Признанный документальный фильм»Любви не былоВ нем рассказывается история еврейской женщины о концентрационном лагере, который сохранился благодаря вниманию немецкого офицера и ее решению дать показания в суде над офицером, обвиняемым в военных преступлениях.

«Во-первых, мы всегда ищем отличные фильмы», – сказал Мерсон о ежегодном процессе отбора. «Всегда существует баланс между драмами и документальными фильмами, и наша отборочная комиссия всегда ищет баланс, потому что наша аудитория очень разнообразна». В этом году, по словам Мерсона, этот процесс привел к тому, что MJFF тяготел к такому разнообразию как по тематике, так и по происхождению. «Поскольку в данный момент людям очень неудобно путешествовать, мы стремились доставить людей туда, куда они бы фактически не пошли, с представленным множеством разных стран и языков».

Для Мерсона миссия Еврейского кинофестиваля в штате Мэн остается неизменной, что бы ни говорили какие-либо внешние факторы (например, глобальная пандемия). Мы хотим обогащения, образования и развлечений. Еврейская община в штате Мэн небольшая, и я надеюсь, что люди, которые с ней не знакомы и мало с ней взаимодействуют, узнают что-то о нас и общемировом еврейском опыте. Это важные и универсальные темы – семейные отношения, опыт быть аутсайдером – и наша задача – дать людям общий и захватывающий опыт ».

23-й фестиваль еврейского кино в штате Мэн продлится до 14 ноября. Чтобы получить полную информацию о MJFF, фильмах этого года и приглашенных докладчиках, а также о том, чтобы всегда покупать разовые билеты или билет на фестиваль экономики, перейдите по ссылке mjff.org.

Деннис Перкинс – писатель-фрилансер, который живет в Оберне со своей женой и кошкой.