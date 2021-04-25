Индонезия находит в глубоких водах предметы с парализованной подводной лодки, оставляя мало надежды для 53 человек на борту

«С реальными доказательствами, которые, как полагают, поступают из Нанггалы, мы усиливаем ситуацию от вторичного разлома до полупогруженной фазы, – сказал Маргоно. Официальные лица ранее классифицировали субмарину как «пропавшую без вести».

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Маргоно сказал, что поисково-спасательный персонал заметил корабль на высоте 2788 футов, на глубине, на которой практически невозможно выжить корпусу.

Марджоно не подтвердил и не прокомментировал судьбу членов экипажа и сказал, что спасатели все еще работают, чтобы найти и спасти команду, застрявшую внутри. Однако ранее официальные лица заявляли, что подводная лодка поставляет кислород. Он может закончиться рано в субботу.

Официальные лица заявили, что Нанггала, возможно, потеряла силу во время ныряния, а затем была раздавлена ​​напором воды, когда затонула. ВМС Индонезии очистили для помощи в поисках американский разведывательный самолет P-8 Poseidon, а также военный корабль из Австралии.

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В субботу ожидается больше ресурсов из Сингапура и Малайзии.

«Спасательная команда на земле очень много работает, – сказал Маргоно. Но он добавил, что есть «исключительная трудность в проведении операции на такой глубине».

Помимо вещей, исследователи также обнаружили разлив нефти и неизвестный объект, показывающий высокий магнетизм, на участке примерно в 21 морской миле к северу от Бали.

«Наши мысли и молитвы с индонезийским флотом, его моряками и всеми семьями, потерявшими близких», – написал в Твиттере адмирал Майк Гилдей, командующий военно-морскими операциями ВМС США. Суббота.

Он добавил: «Несмотря на эту трагическую утрату, я надеюсь, что мы продолжим работать вместе, чтобы поддержать свободный и открытый регион Индийского океана».

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Перда Асмэра, жена офицера второго ранга Мэйса Гунтура Ари Прасития, находившегося на подводной лодке, сказала, что она не могла спать в течение трех дней. Она сказала, что разговаривала со своим мужем по видеосвязи всего за 30 минут до того, как он уехал из Нанггалы, где он служил десять лет.

Она сказала, что была ошеломлена, рассказав своей 8-летней дочери о том, что произошло.

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«Я не знаю, как ей это объяснить», – сказала Асмэра, 33-летний преподаватель университета в Сурабае. «Она постоянно спрашивает, почему я плачу».

По ее словам, выяснилось, что подводная лодка пропала у группы жен моряков и членов экипажа в WhatsApp.

Винни Видаяни, 45-летняя жена полковника Гарри Ситьявана, сказала, что он служит в Нанггале почти два десятилетия. Вдохновленная его отцом, она сказала, что ее 18-летний сын планирует пойти в армию в следующем году.

«Я знаю, что мой муж сильный», – сказал Видаянти. «Я думаю, он выживет, и мы сможем снова собраться вместе».